MLB》達比修去洋基？原來是網友的惡作劇

達比修有爭奪戰有可能將落幕。(美聯社)

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中時電子報

達比修有多隊爭奪戰上演很長一段時間後，似乎有可能將告一段落了，美國資深記者羅森索(Ken Rosenthal)今(17日)透過推特搶先爆料，達比修已經跟洋基達成協議，他將以4年6900萬美金另含有激勵獎金的合約加盟，而後發現，原來是網友偽造羅森索帳號的惡作劇。

31歲的達比修去年季後離開道奇，期望尋求一紙年薪至少2000萬美金的複數年約，起初小熊、遊騎兵、雙城跟太空人有意爭取。洋基在爭取寇爾(Gerrit Cole)失利後，加入競逐行列；洋基在不想超過奢侈稅1.97億門檻的前提下，堅信他們能以「合理價」得到達比修。

羅森索在推特爆料，有消息指出達比修已跟洋基達成協議，價碼4年約6900萬外加激勵獎金，合約總值還未確定。先前《紐約每日新聞》記者哈波推測，洋基的「合理價」為5年8000到9000萬，這爆料的價碼平均年薪1725萬，但合約年限縮短1年，不過有激勵獎金。

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而後查證，是網友Jack69Eichel放上羅森索的名字跟照片，發出這些假消息，羅森索本人的推特並未有這些消息。

(中時電子報)

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