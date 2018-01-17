民進黨何明杰爭取連任主委 不再投入市議員選戰

2018年01月17日 13:43 中時 陳世宗

民進黨台中市黨部主委、現任市議員何明杰，為肩負起輔選「市長連任、議員過半」的重任，將不再投入下屆市議員選戰，全力爭取主委連任以凝聚黨內向心力。何明杰表示，過去三年國民黨議員屢次惡意杯葛議事，造成市政空轉苦了市民；未來他將所有能量放在輔選執政團隊，同時提攜後進，讓黨內更多優秀青年人才有服務的機會。

何明杰曾擔任多屆台中縣、市議員，在太平地區地方經營甚深，擔任民進黨市黨部主委並爭取五月改選連任，他說有信心今年的選戰在里長和議員部分席次都能夠成長。何明杰指出，身為民代應該為預算負起責任，理性監督外更要捍衛市民福祉，過去因朝小野大市政推動不易，未來黨部將會團結議員力量，共同努力使市政順利推動。

何明杰指出，台中市在市長林佳龍主政下，這幾年推出許多重大政策讓大台中蛻變；如托育、托老一條龍、10 公里免費公車、軌道運輸建設計畫等重要公共政策，台中市更在去年躍升為台灣第二大城市，讓市民的城市光榮感提升，也有愈來愈多人選擇移居台中。

何明杰表示，身為執政黨未來在市政推動上，將面對許多新挑戰，特別是空汙及交通議題，市府團隊正積極提出改善方案，相信未來黨部角色也會是執政團隊相當重要的後盾；期盼透過結合黨團能量，讓優秀執政團隊在市政推動上能夠有更好成績。

(中時)