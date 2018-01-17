討5000元不成遭開槍 男子中彈大腿貫穿

警方查獲到海洛因1包(毛重0.5公克)、大麻花1包(毛重0.9公克)、混合型毒品梅片7片，及改造手槍2枝、子彈8顆。（張穎齊翻攝）

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劉男索取債務不成，反被開槍射中右大腿，後自行開車至基隆長庚醫院急救。（張穎齊翻攝）
劉男索取債務不成，反被開槍射中右大腿，後自行開車至基隆長庚醫院急救。（張穎齊翻攝）
開槍的康嫌與同夥的黃女、劉嫌被依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）
警方逮捕黃姓女子。（張穎齊翻攝）

昨（16）日晚間9時許，基隆市中山區中平街發生一起槍擊案，1名黃姓女子（24歲）因為積欠劉姓男子（28歲）5000塊，雙方約出來談判，怎料黃女卻找來劉姓男子（23歲）、康姓男子（27歲）助陣，康男突然朝劉男開槍，當場貫穿劉的右大腿，所幸送醫後無生命危險，全案也依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條將黃女等3人送辦。

警方調查，據中彈的劉男表示，綽號「貼心兒」的黃女積欠他5000元，劉男多次索債未果，雙方於是在電話中爆發口腳，並相約到中平街與烏頭橋路口談判，黃女撂了劉、康2人，雙方又在現場爆發口角並大打出手，豈料康男突然朝他連開數槍，射中他的右大腿。

警方指出，當時康男開完槍後，中途卡彈，劉男見狀後趕緊自行開車到基隆長庚醫院就醫，康男等人隨即也搭車到中平街山上一帶逃逸。

基隆市四分局與基隆市警局刑大獲報後，立即組成專案小組，調閱案發地週邊監視器，發現車手車輛逃逸路線，隨即派員追查，終於在中平街某處停車場發現作案車輛，專案小組也荷槍實彈部署重兵埋伏。

16日晚間11時許，警方發現黃女那方的劉嫌來取車，便立刻拘捕，劉嫌當下坦承是開車載送康嫌與黃女走。

專案小組並在17日凌晨0時許，進入中平街某公寓，當場查獲康、黃2，同時查獲海洛因1包(毛重0.5公克)、大麻花1包(毛重0.9公克)、混合型毒品梅片7片，經訊問後，警方也在西定路某公寓起獲涉案改造手槍2枝、子彈8顆。

全案警訊後，將康嫌、劉嫌、黃嫌等3人依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並擴大追查槍枝、毒品來源。

(中時)

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