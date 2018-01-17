中共海軍第58艘056型巡邏艦烏海軍艦成軍

2018年01月17日 14:13 中時電子報 喻華德

據中共軍媒報導，中共海軍15日在大連旅順口基地舉行056A型飛彈巡邏艦烏海軍艦（舷號540）成軍典禮，正式成為北海艦隊戰力。

上午10時，烏海軍艦懸掛全艦飾，官兵精神抖擻，分區列隊。在成軍典禮上，北部戰區海軍旅順基地政委呂寶強向烏海艦授軍旗、頒發命名證書。隨後，烏海艦舉行了隆重的升旗儀式。

以魚眼鏡頭拍攝180度視野。（圖/中共軍網）

烏海軍艦為056/056A系列第58艘，056A型第36艘。由大連遼南造船廠承造，2016年9月14日下水。北海艦隊在烏海軍艦服役前已接裝黃石軍艦（舷號502）及秦皇島（505）軍艦兩艘056A型巡邏艦。及大同軍艦（舷號580）、營口軍艦（舷號581）、威海軍艦（舷號590）、撫順軍艦（舷號591）、信陽軍艦（舷號501）五艘056型巡邏艦。

圖為大連基地政委呂寶強大校。（圖/中共軍網）

政委呂寶強授與艦長趙江龍中校軍旗。（圖/中共軍網）

該基地指揮官介紹，為縮短烏海軍艦成軍訓練期程，以「礪精兵、打勝仗」為建軍目標，從多個單位精心選拔數十名資深官兵上艦，經過多日的強化訓練，官兵已熟練執掌部位裝備，為儘快形成戰鬥力打下了堅實基礎。

呂寶強頒發命名證書予烏海軍艦政委祈春光祁春光中校。（圖/中共軍網）

基地副司令姚立強大校宣讀命名命令。（圖/中共軍網）

056/056A型巡邏艦已服役58艘，並成功外銷兩艘予孟加拉，兩艘予奈及利亞。此外也衍生出海巡版的巡邏艦。

(中時電子報)