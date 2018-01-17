退而不休 日銀髮族工作效率佳 替高齡漩渦求出口

2018年01月17日 14:14 中時 林承彥

日本在少子化與高齡化的衝擊下，不少偏鄉村落已找不到年輕人。圖片是位於四國的名頃，因當地人煙稀少，有位老太太就開始縫製稻草人，希望可以活絡村內的氣氛。 （圖片／路透社）

日本是長壽大國，但也因此社會老年化問題嚴重，根據最新數據，日本女性平均壽命超過87歲，而男性超過80歲，就有學者預言，2016年出生的日本女嬰近半數能活過90歲，而男嬰也有1/4能突破90歲大關。

壽命雖增長了，出生率卻大幅下降，日本現已有1/4的人口屬於高齡，但每年出生數量卻跌破100萬人，僅剩下98萬人，首先面對的困境，就是勞動人口將會嚴重不足。

有間專門處理蕃薯的工廠，在北陸新幹線開通後，列車限定上的番薯商品非常受到歡迎，這家公司因此必須需要更多的人力來處理蕃薯。由於這份工作需要清晨五點就來上班，原本在這裡工作的年輕人都不願意提早開工，他們坦白說「寧願賺少點錢，都不想早起。」老闆於是突發其想，設計「年齡限制為六十歲以上」的招聘廣告，結果竟然有超過20位長者來應徵。

這些高齡勞動者的工作表現十分讓人驚艷，雖然公司規定5點上班，但在4點30分左右大家就都到齊準備開始工作。爺爺奶奶表示，現在年紀大了，通常凌晨3點就會起床，5點的工作根本沒什麼。而在伴侶離世後，獨居生活非常苦悶，來這裡工作，能夠獲得生活的動力之餘，也可以跟同齡的人交朋友，擴闊社交圈子。而這間公司也因為高齡員工的協助，一年之間還提升了20%的營業額。

(中時)