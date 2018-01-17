退而不休 日銀髮族工作效率佳 替高齡漩渦求出口

退而不休，適時的勞動不僅可讓身體保持活力，也可增進人際關係。（圖片／翻攝自「所さん！大変ですよ」節目）

友善列印
中時
日本在少子化與高齡化的衝擊下，不少偏鄉村落已找不到年輕人。圖片是位於四國的名頃，因當地人煙稀少，有位老太太就開始縫製稻草人，希望可以活絡村內的氣氛。 （圖片／路透社）

日本是長壽大國，但也因此社會老年化問題嚴重，根據最新數據，日本女性平均壽命超過87歲，而男性超過80歲，就有學者預言，2016年出生的日本女嬰近半數能活過90歲，而男嬰也有1/4能突破90歲大關。

壽命雖增長了，出生率卻大幅下降，日本現已有1/4的人口屬於高齡，但每年出生數量卻跌破100萬人，僅剩下98萬人，首先面對的困境，就是勞動人口將會嚴重不足。

有間專門處理蕃薯的工廠，在北陸新幹線開通後，列車限定上的番薯商品非常受到歡迎，這家公司因此必須需要更多的人力來處理蕃薯。由於這份工作需要清晨五點就來上班，原本在這裡工作的年輕人都不願意提早開工，他們坦白說「寧願賺少點錢，都不想早起。」老闆於是突發其想，設計「年齡限制為六十歲以上」的招聘廣告，結果竟然有超過20位長者來應徵。

這些高齡勞動者的工作表現十分讓人驚艷，雖然公司規定5點上班，但在4點30分左右大家就都到齊準備開始工作。爺爺奶奶表示，現在年紀大了，通常凌晨3點就會起床，5點的工作根本沒什麼。而在伴侶離世後，獨居生活非常苦悶，來這裡工作，能夠獲得生活的動力之餘，也可以跟同齡的人交朋友，擴闊社交圈子。而這間公司也因為高齡員工的協助，一年之間還提升了20%的營業額。

(中時)

遊日外國遊客增2成 人均消費減少 永遠支持中華民國 伍銳賢3度接掌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。