每年春天必追！台中7處賞櫻景點懶人包

想必大家都已經看到不少2018台中花博的宣傳與廣告了吧？沒錯～其實台中經常舉辦花卉類的活動，台中櫻花更是旅人每年春天必追的景點之一，因為台中櫻花不只品種眾多、交通也易達，無論是想在登山健行賞櫻、或是只是想到戶外踏青賞櫻，台中櫻花都可以滿足旅人的不同玩法！

▶登山健行賞櫻去：大雪山賞櫻

說到台中櫻花景點，絕對不能忘記登山賞櫻這個路線，因為台中櫻花依照地勢、品種不同，開花時間也不盡相同，若是想看到最綻放早的櫻花，就前往大雪山賞櫻吧！

2月走在大雪山山林間，隨處皆能見到繽紛的桃紅山櫻花，替山頭的綠椏新枝添上更多生氣，就讓我們的身心也沐浴在森林的芬多精中，迎接春天的到來吧。

最佳賞櫻時間：1月到2月中

推薦遊程：雪山森林步道→小神木→天池→啞口觀景台

交通方式：例假日每日有2班次客運，行駛到大雪山。

馬上出遊：大雪山賞櫻森呼吸

▶登山健行賞櫻去：八仙山

八仙山主峰海拔高約2424公尺，可換算為八千台尺，因而得名「八仙山」，是較少人知的台中櫻花景點，園內擁有一大片山櫻花林，盛開時一片桃紅緋色，點綴著綠意盎然的山脈。同時還有機會遇見白色的李花，配上藍天相當亮眼，是初春假期登山健行的好去處。

最佳賞櫻時間：1月到2月

推薦遊程：遊客中心→靜海寺→肖楠巨木→櫻花林→神社遺址→八景紀念碑

交通方式：在台中、豐原搭乘豐原客運往谷關班車（平日：153、153副、207、266／假日：269），於佳保台站下車步行約1公里即可達收費站，入園後沿林道步行約5公里可至遊客服務中心。

▶登山健行賞櫻去：武陵浪漫賞櫻

2月的武陵櫻花季說是全台最美也不為過，一年一次的賞櫻盛會被譽為是一生必去朝聖的台中櫻花景點之一。不但能夠沐浴在初春溫煦的陽光之中，還能被粉紅夢幻的落櫻給包圍，而且除了山櫻花之外，這裡還有日本的吉野櫻，以及武陵特有種紅粉佳人，如果喜歡賞不同品種的櫻花，就來武陵吧！

最佳賞櫻時間：2月中到3月

推薦遊程：桃園櫻花台→霧社櫻花群→茶莊櫻花道→富野櫻花區

交通方式：各大客運皆有一日專車（台北、宜蘭、梨山出發）

▶戶外踏青賞櫻去：泰安櫻花季

泰安舊山線火車站前種滿了50多株的八重櫻，每到2月時總會開滿一片桃紅，搭配最台最美派出所與舊山線的鐵道，有種懷舊的賞櫻氛圍，若你是自行開車前往的旅人，還可以留到晚上欣賞美麗的夜櫻，人潮也會比較少，是個不錯的台中櫻花景點喔！

最佳賞櫻時間：2月中到2月底

推薦遊程：后豐鐵馬道→泰安派出所賞櫻→泰安舊車站→月眉糖廠→張連昌薩克斯風博物館

交通方式：約10~15分鐘就有一班賞櫻接駁專車，由泰安火車新站發車，沿著福興路進入賞櫻會場，再由重劃東路將賞櫻民眾接到泰安火車新站。

▶戶外踏青賞櫻去：平昌櫻花季

在台中櫻花景點中，還有一個相當平易近人的地方，那就是位於市區的平昌櫻花季，是由當地里長親手栽中的櫻花，走在文昌國小外的人行道，就能看到將近30棵的整排櫻花林，校內校外的櫻花種類更包含了山櫻、富士櫻、河津櫻等六種櫻花，看完你絕對不會再說台中櫻花好難找啦！

最佳賞櫻時間：2月底到3月初

推薦遊程：神雅潭鐵馬道→文昌櫻花林→民俗公園

交通地址：搭乘公車127路到文昌國、搭乘14、14副到下二分埔站

▶加碼推薦賞櫻去：浪漫史努櫻

最後達人要加碼推薦大家兩個位於台中附近的櫻花景點，其中這個史努櫻部落，就是在電影《賽德克巴萊》霧社事件中，極力反抗日本統治的荷戈社（Gungu），因盛產櫻花，而在霧社事件之後改名櫻社（Sakura），因此得名櫻花部落，有著山櫻以及只有這裡才看得到的白色霧社櫻！

如果你有打算到台中櫻花景點走走，不妨可以順到這邊來玩玩！因為在這裡不只能看到浪漫的落櫻繽紛，還能體驗賽德克族獵人必備的射箭與陷阱製作過程，還有好吃好玩的搗麻糬過程，帶你走進最真實的電影故事中！

最佳賞櫻時間：2月中

推薦遊程：部落文化體驗→生態步道→春陽溫泉泡湯→莫那魯道紀念公園→櫻之泉撿石樂、射箭

交通方式：搭火車或公車至台中干城站，再轉搭前往埔里的南投客運往廬山方向，途中經春陽下車。

▶加碼推薦賞櫻去：暨南大學野餐、茶席賞櫻

覺得好不容易跑一趟中部只賞櫻太無聊？位於日月潭附近的暨南大學，每年都會舉辦「暨大櫻花季」，並結合茶會活動，讓大家可以悠哉地一邊品茶，一邊感受美麗的櫻花，晚上還能賞夜櫻，可以說是非常豐富的賞櫻玩法！

最佳賞櫻時間：1月底到2月底

推薦遊程：日月潭自行車環湖→暨南大學茶席賞櫻→夜櫻活動

交通方式：於台中高鐵站五號出口可搭乘台灣好行日月潭線，暨南大學站下車；或是搭乘在台中干城站搭乘南投客運、全航客運抵達埔里後，於崎下站下車，再搭暨大校車約5分鐘抵達暨大。

(中時電子報)