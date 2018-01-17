下午累了嗎？ 除了咖啡這8種食物也可維持精神

杏仁也能夠提振精神。(達志影像)

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中時電子報

許多人上班到下午總會出現精神不濟的情況，通常大家都會買杯咖啡來提神，有外媒另外統整除了咖啡外的8種能夠提振精神的食物，主要是這幾項食物擁有蛋白質、脂肪與天然碳水化合物，能夠達成提神效果。

據外國網站《Men's Health》報導，統整出8大提神食物。

1.紫菜

主要是海藻裡面充滿著能夠提高能量的礦物質碘，所以可以多吃紫菜，製造更多身體所需的能量。

2.杏仁

杏仁含有維他命B7，可幫助人類確實的把食物轉化為能量，它會在碳水化合物、脂肪和蛋白質的新陳代謝中發揮效用，所以下午抓一把杏仁來吃，就能夠提神。

3.草飼牛

草飼牛的肉富含鐵，能防止疲勞所帶來的貧血，身體能利用鐵來保住血液中的氧，並運送到其他組織，在細胞中慘生能量。

4.麥片

麥片加入優格當中，或是直接燉煮都是不錯的選擇，麥片是天然碳水化合物，有助提升能量的鈣、纖維與蛋白質，吃一碗可以可以有助於幾個小時都不會飢餓。

淡菜富含有維他命B12，能夠帶來身體所需的能量。(中時資料照)

5.淡菜

淡菜富含有維他命B12，維他命B12在體內的神經系統和代謝過程中扮演關鍵作用，更是平衡飲食的重要組成部分。

6.蛋

蛋提供許多營養元素，包含蛋白質、碘，維他命B6與B12，專家指出，可以避免喝下第二杯咖啡，改用吃一顆蛋來取代，它可以很好的建立能量，還能補充蛋白質。

7.雞肉

雞肉含有輔酵素CoQ10，有助促進體內95%的能量，對於心臟、肝臟和腎臟等高能量器官相當重要，輔酵素CoQ10在細胞產生能量過程中有著關鍵作用。

8.菠菜

菠菜中含有鎂，也是可以製造能量過程中，必要的礦物質。

(中時電子報)

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