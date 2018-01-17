堪用軍艦不足 英新航母伊莉莎白號恐遭軟禁

英國海軍最新航母伊莉莎白號。（圖/英國海軍）

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中時電子報

據英國樸茨茅斯（Portsmouth News）新聞網報導，英國海軍新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth），從去年11月服役後，各種衰事與醜聞不斷。繼先前船艙內發生大量漏水後，如今有執政的保守黨（Conservative Party）議員爆料，由於現階段海軍內堪用軍艦數量極為不足，伊莉莎白號在未有充足的護衛群協助下，恐將被迫返回母港樸茨茅斯海軍基地自行「軟禁」，直到危機解除為止。

缺經費？ 英擬將現役直昇機航母海洋號售予巴西

對此窘境，退役軍官希利（Bob Seely）表示，他認為，「目前全英國海軍，可用軍艦僅17艘，任何一名海軍將領都會承認，我們的船艦規模，遠遠不足以提供航母或海軍執行任務的保護。」相形之下，英國將尚未除役的直昇機航母海洋號（HMS Ocean），以8,400萬英鎊（約33.54億台幣）售予巴西一事，恐再次成為媒體與國會抨擊的焦點。

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號則仍在興建中，新型的航母可同時容納50架艦載機，目前預計使用美製的F-35B戰機（F-35 Lightning II）。就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約31億英鎊（約1,228.7億台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。

面對外界的質疑，英國國防部發言人表示，「我們會持續繃緊神經，並持續強化航母群的能力，加強對海空裝備的保護。相信未來航母戰鬥群，將能在全球進行巡航任務，和對抗各種可能的威脅。」但事實上，曾是「海上霸權」的英國，本欲藉兩艘新航母重拾榮光，但接二連三的問題，讓這個日不落帝國臉上無光。

(中時電子報)

文章來源：HMS Queen Elizabeth would have to ‘go home and sit in a base’ during conflict, it has been claimed

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