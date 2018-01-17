國民黨團批 林佳龍和官員拿公務預算快樂出國

台中市議會國民黨團召開記者會，痛批市府「只許市長出國、不許百姓提燈」！（陳世宗攝）

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台中市議會國民黨團17日召開記者會，黨團書記長李中抨擊說，市長林佳龍及部屬到處放話說總預算未過社會福利將受到嚴重影響，林佳龍卻和市府官員拿著公務預算快樂出國。市府指出，市長市配合第14屆台星經濟聯席會議時程出訪，依約前往招商引資，以免失信於國際。

李中指出，市政府聲稱107年度預算沒有過、許多新科目都無法執行，但今年1月2日食品藥物安全處、新建工程處、養護工程處卻照樣成立；且各自新增101、80、96人，市長更親自出席剪綵，預算還沒有通過，這些新單位卻可成立且運作，市府說法嚴重前後矛盾！

顏莉敏表示，國民黨團嚴格監督為民把關，從頭到尾都未主張刪任何民生預算；只要求如不必要的台北辦公室、首長高檔租房租金、暴增的活動經費、高額的辦公租金等，諸多不合理預算必須刪除。

黃馨慧說，預算未過市長照樣出國，社會局用消費弱勢當成執政無能的「遮羞布」？104年三位首長租賃官舍，秘書處沒科目、沒預算，被審計單位決算「減列不准核銷」；成立市府台北連絡處「非法定預算」同樣也沒預算，問題在市府不願幫社福機構或弱勢長輩好過年！

市府指出，台中市政府107年度總預算雖遭擱置，市府未免員工生計受到影響依法給付薪水；市長林佳龍出國行程於去年已預訂且受星國重視，未免失信於國際，仍依約出訪招商引資；首長宿舍租金問題，預算通過前由市長自掏腰包支應宿舍租金，並未動用市庫經費。

市府強調，今年元宵小提燈預算部分，過去仰賴對外募款挹注經費，去年部分議員對市府向宮廟募款表示疑義，今年減少300萬元寺廟贊助，加上預算未完成審議，小提燈廠商對製作經費有所疑慮不敢貿然製作，今年元宵小提燈無法如期完成製作、送驗與發放作業。

(中時)

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