老婦嗆「孫子是警察」 又找兒砍人 鄰居手指見骨

2018年01月17日 14:22 中時 張穎齊

警方查扣到許嫌使用的西瓜刀。（張穎齊翻攝）

許姓男子因不滿家門口的公有用地被鄰居停放機車，回家拿出西瓜刀將鄰居的手指頭砍到見骨，而受傷的林男也被送往基隆長庚醫院急診室治療，警方獲報後也到院釐清。（張穎齊攝）

昨（16）日晚間6時許，基隆市安樂區樂一路發生一起砍人事件，1名許姓男子（55歲）因為不滿鄰居將機車停在家門口的「公有用地」，竟拿出刀子將林姓男子砍到4根手指頭見骨，當場血流如注送醫，此外據目擊民眾表示，當時許男母親還嗆「我孫子是警察！」，但許男仍被依傷害罪送辦。

據悉，許男家住1樓，但許男的廖姓母親（85歲）因不滿家門前的公有用地被鄭姓女鄰居停放機車，因此引發糾紛，廖婦當下嗆「我孫子是警察！」又找來兒子助陣，而鄭婦的林姓兒子（29歲）見狀後，則與許男起爭執。

怎料雙方在拉扯中許男突然暴走，返回家中拿出1把西瓜刀出來要砍向林男母子倆，林男護母心切，伸手去擋，怎料右手卻被砍，當場血流滿地。

其他鄰居見狀後，嚇得立刻報警，警方獲報後也到場將廖男帶回安定派出所訊問，至於林男現已被送往基隆長庚醫院急救，醫生指出，林男的4根手指頭的肌腱韌帶神經都受傷嚴重，目前尚在治療中。

「只問了為什麼不能停就被砍，嚇死人！」目擊民眾指出，鄭婦當下只問廖婦「為什麼不能在這停車？」，但廖婦卻不滿告訴兒子，結果許男就出面就拿刀砍人，嚇壞許多鄰居。

許嫌到案後指稱，是因為當時林男推他媽媽，他才會氣得回家拿刀，但林男家屬則澄清，林並沒有推廖婦。

警方表示，許男與鄰居因為停車而引起糾紛，而該用地應屬於公有用地，非許家所有，許男被依傷害罪函送基隆地檢署偵辦，而警方也現場查扣到犯案的西瓜刀。

此外，警方也證實，許男的兒子確實在基隆擔任警察，但許子已經很久沒跟父親住，對於父親犯案一事也感到很訝異，至於詳細案情尚待警方進一步釐清。

(中時)