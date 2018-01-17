香港金融高管介紹投資好康？熟女：他對天發誓沒說謊！

2018年01月17日 15:07 中時 曹婷婷

40歲蘇姓女子日前在臉書認識一名香港籍男性友人，對方自稱是香港博弈公司高級主管，可提供投資獲利機會，要蘇女到銀行匯款5000美元，中國信託永康分行吳姓行員發現異狀報警，經大橋派出所員警到場查證、再三勸阻，終讓蘇女放棄匯款念頭，蘇女透露，匯款前還特地去廟裡求財「擲筊」，本以為能大賺一筆，沒想到成空，但也感謝行員及警察即時協助，免於遭詐。

中國信託永康分行吳姓行員日前受理40多歲蘇姓女子欲匯款5000美元至香港帳戶時，發現異狀並報警，經大橋派出所員警到場查證並再三勸阻，終讓蘇女放棄匯款念頭，永康分局副分局長章振國17日代表分局前往銀行頒發感謝狀、警察公仔紀念品。

大橋派出所表示，日前接獲報案有民眾疑似遭詐騙，巡邏員警趕往中華路中國信託了解，原來是蘇姓女子想匯一筆鉅額到香港，吳姓行員好意關心匯錢緣由，蘇女僅稱是認識10多年女性好友托她幫忙購買名牌包包，但吳姓行員瞥見蘇女手機對話內容是與對方親暱互稱，且要蘇女作海外投資，擔心蘇女被騙趕緊報警。

員警到場後，見蘇女不願多談，為了讓她卸下心防，先以手機搜尋「假交友真詐騙」新聞案例給蘇女觀看，再請她到人少的地方詳加說明，蘇女才坦白日前在臉書認識一名香港籍男性友人自稱香港博弈公司的高級主管，可提供投資獲利的機會，經過處理員警耐心開導，蘇女才漸漸相信這是場騙局。

蘇女大嘆，詐騙集團為了利益、取人於信，竟能對天發誓詛咒自己沒說謊，她匯款前也特地先去廟裡求財「擲筊」，原本以為能大賺一筆，沒想到卻成空。

永康分局呼籲，「假交友投資真詐財」時有所聞，民眾若發現對方提及投資或有關金錢相關訊息，千萬不要輕信交付金錢，避免得不償失，若有疑問可撥打165反詐騙諮詢。

(中時)