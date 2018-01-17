MLB》道奇跟達比修議約 竟爆發口角衝突？

2018年01月17日 14:16 中時電子報 蔡銘仁

美國記者羅森索(Ken Rosenthal)今(17日)搶先爆料達比修有跟洋基達成協議，此外，卻還加碼曝光道奇輸掉達比修爭奪戰時，雙方似乎不歡而散，原因是達比修嗆道奇總管薩迪(Farhan Zaidi)，「你是垃圾總管，因為死得很慘的賓拉登是你的教父。」結果證實是網友的惡作劇。

I’m now hearing that incredibly horrid comment made by Zaidi was in response to Darvish telling him “You’re a trash GM, probably because Osama Bin Ladin was your god father and he was tragically killed”. Can’t believe I’m hearing this. Truely thought these were to professionals — Ken Rosenthal (@Jack69Eichel) 2018年1月17日

達比修還在找尋新東家，檯面上有洋基、小熊、遊騎兵、雙城跟太空人，另有1支神秘球隊，外界猜測是他前東家道奇。羅森索爆料達比修跟道奇面談時，因不明原因雙方起衝突，達比修嗆加拿大裔但有巴基斯坦血統的薩迪是垃圾總管，還嗆已逝的恐怖組織領袖賓拉登是薩迪的教父。

薩迪也不甘示弱回嗆達比修「FxCK YU」，爆發口角後道奇輸掉爭奪戰，達比修決定去了洋基；羅森索聽到這些，直言很難以置信。至於達比修加盟洋基，羅森索透露，指出達比修會拿到4年6900萬美金、另外加激勵獎金的合約；結果一切都是網友創羅森索假帳號的惡作劇。

(中時電子報)