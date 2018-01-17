台中市創客學校觀摩 鼓勵手作飆創意

省三國小融合創意積木、程式、機器人，規劃「創意科技」課程，已完成1至6年級五色課程表。（王文吉攝）

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現場展示創客學校的機器人作品，與各校交流分享。（王文吉攝）
吉峰國小結合連桿原理，推出「製作大猩猩」課程。（王文吉攝）
翁子國小成立「翁子夢工坊」智慧創客教室，展示雷射雕刻的木藝創作成果。（王文吉攝）
創客教育激發學生動手「做」的能力，成果令人驚艷。（王文吉攝）
台中市創客教育觀摩會，吸引100多校派教師代表到場觀摩。（王文吉攝）
自造教育示範中心主任鄭宏吏則示範3D花式飛機。（王文吉攝）
到場觀摩的教師看到3D花式飛機翱翔空中，紛拿起相機紀錄。（王文吉攝）
富春國小「自造教育示範中心」開放參觀，中心主任鄭宏吏（右）向各校校長介紹設備。（王文吉攝）
自造教育示範中心主任鄭宏吏（左）向台中市教育局長彭富源介紹空拍飛行器，現場有校長開玩笑說「這無人飛機，很適合用來巡堂！」（王文吉攝）

創客（Maker）風潮席捲全台，台中市教育局鼓勵推動創客教育，近3年共補助全市30所國中、小設置創新學習實驗室，並於17日在豐原富春國小舉辦「建置創新學習實驗室學校交流及觀摩會」，各校搬出研發成果分享，共吸引100多校派教師代表到場觀摩。

富春國小6年2班王侑心表演仿生拍翼飛行器，模擬昆蟲與鳥類拍翅飛行，自造教育示範中心主任鄭宏吏則示範3D花式飛機，在場觀摩的教師看到翱翔空中，紛拿起相機紀錄，還有校長開玩笑說「這無人飛機，很適合用來巡堂！」

現場更有各校成果展示區相互交流，大甲國中分享Zenbo機器人AI互動創新課程，省三國小規劃「創意科技」課程，已完成1至6年級五色課程表，上石國小團隊則自行研發52套積木創意課程，內容包含簡單機械原理、三大綠能、光學、化學等，銜接國中的自然與生活科技。

上石國小校長鄭淑真表示，創意積木課程已推出3年多，將生活上看到的現象、原理，利用積木手作呈現，讓學生從做中學，動手玩科學，推動創客教育，讓全校學生人人玩積木、個個懂科學。

台中市教育局長彭富源也到場，讚許各校搬出壓箱寶，相互學習砥礪，他表示，目前在山、海、屯、中四大區已有多所學校設置創新學習實驗室，包含機器人教室、積木教室、3D列印、Scratch等，各校皆以校本課程為基礎，開發出多元的創客課程，打造孩子動手做的學習環境。

彭富源說，創客教育強調DIY自製、創意、共享，也就是以「做、用、想」為主，也就是培養學生動手「做」的能力、使「用」科技產品的能力及有關思考科技議題「想」的能力，透過師生和親子共創、共享，動手做，讓每個孩子都能成為小小創客家。

觀摩會也參觀位於富春國小的「自造教育示範中心」，該校該校獲中央及教育局補助600萬元，成為台中市推行創客教育的基地，目前已建置CNC雕刻機、雷射雕刻機、3D列印機、陶瓷高溫實驗窯等設備。

自造教育示範中心主任鄭宏吏表示，未來將網羅各校木工、程式設計、機電整合專長的教師，舉辦種子教師及推廣教師課程，讓學員將收穫帶回學校實際運用。彭富源也當場承諾經費全力支援，盼讓創客教育向下扎根。

(中時)

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