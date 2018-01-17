大愛戲劇製作人捲款落跑 錦雯為「她」叫屈！

2018年01月17日 14:25 中時 蕭雅玲

大愛電視台《掌中人生》製作人蔡嘉陵傳出捲款落跑人間蒸發，錦雯今參加，TVBS《女人我最大》錄影接受訪問表示，與該製作人2年前曾合作過1檔戲，去年11月製作人再度邀約她參與該劇演戲，前後定裝定了3次都跟她說不OK，現在回想起來應該就是在拖延時間，等電視台的製作費進來。

她表示，自己損失約莫1萬元，原本訂製了一頂假髮3萬多元，因遲遲未開拍髮型師便拿去退掉。雖然損失不大，但她也忍不住幫最大苦主的服裝師王蓮發聲表示，「她在台灣很久，圈內人都很熟識她，幾個月下來盡心盡力借了7人的衣服，借來的衣服都是『照天』計算。」目前被鎖在製作公司裡，找警察也拿不到，真的很替她叫屈。

錦雯表示當初要接這檔戲，經紀人曾跟她說，「這製作人有拖欠過別人的費用，請我衡量要不要接？」但因先前與該製作人合作過一檔戲，看他平常進出都是靠2台百萬名車代步，心想應該沒問題便接下這部戲，沒想到戲還沒開拍，製作人就捲款落跑人間蒸發，而她也只知道製作人爸媽在宜蘭開自助餐店。

事件爆出後大愛電視台昨以「錯愕、震驚、不解」回應，但暫不願採取法律行動，喊話，「希望他出面好好解決」，錦雯也相信大愛會出面協助工作人員以及服裝師善後，把商借的衣服等歸還給廠商。

(中時)