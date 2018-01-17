被爆走後門錄取博士班 CNBLUE鄭容和認了公開道歉！

「CNBLUE」主唱鄭容和透過經紀公司發聲明道歉，認了自己就是被爆特惠入學的A某。(中時資料照片)

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中時電子報
鄭容和17日下午在IG公開親筆道歉信。(翻攝自鄭容和IG)

南韓SBS電視台昨報導某人氣偶像團體成員A，在2016年10月申請申請慶熙大學普通大學院博士課程，需通過書面備審資料與面試兩關卡才能就學，然A卻未參加面試，得到0分，而2個月後他再參加追加考試，依舊沒有現身接受面試，但最終錄取名單卻出現A某的名字，被質疑走後門受到特別優待，掀起一波猜測潮，而今事件真相大白，「CNBLUE」隊長鄭容和認了就是該起事件主角，透過經紀公司發表聲明公開道歉。

韓國娛樂圈爆出人氣男偶像走後門進入研究所，事發後韓國首爾地方警察廳知能犯罪搜查隊也介入調查，引發網友各種揣測，可疑人選之一包含男神鄭容和，而在警方對涉嫌讓偶像男星走後門入學的李姓教授及相關入學資料進行蒐證調查之時，鄭容和所屬FNC經紀公司一改不回應態度，今天發表聲明承認鄭容和就是事件的男主角，除鄭重道歉外，也已配合接受警方調查，強調當初是在校方推薦下，於2017年1月參加應用藝術學科博士研究所考試，筆試通過後，關於後續書面資料備審及面試相關行程安排，都由經紀公司代為與校方聯絡，包含在經紀公司裡接受單獨接受面試，不知違反規定。

而FNC與鄭容和方面當時都認為個別受試是符合校方規定的，強調鄭容和是將形象與外界評價當作生命在看待的藝人，若當初知道個別受試是違規行為，必定會排開行程到校參加面試，絕無違反校規、接受特惠入學之心，對於引發爭議感到抱歉，而在得知入學違反規定後，鄭容和已經辦理休學，而他將在3月3號以個人身分來台開演唱會，如今在開放售票前夕爆出走後門入學事件，會否影響票房有待觀察。

而鄭容和稍早也在IG貼出親筆信，表示無論什麼樣的理由，又事實為何，對於外界的指教他全盤接受，對於家人、成員甚至一直信賴珍惜他的粉絲們，鄭容和感到羞愧，也對讓眾人失望感到抱歉，「無論用什麼樣的話語、文字說明，大家恐怕都很難接受」，但他仍要表達歉意，「很抱歉占用大家的時間」。

(中時電子報)

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