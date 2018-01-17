解放軍海空聯手 打擊航母戰力倍增

2018年01月17日 14:30 中時電子報 楊幼蘭

近年中國空軍攻擊機部隊在國家戰略下，日益加強與海軍航空兵的合作。中國軍網1月16日報導，南部戰區空軍飛豹戰鬥轟炸機旅，經歷長達10多個小時的飛行訓練日，融合了電磁壓制掩護飛行、突防機動飛行、自由空戰，以及突擊水面艦艇等多個課目。

大陸軍事微博百戰刀指出，這是中國軍方媒體首次明確證實，空軍進行反艦攻擊訓練。而目前中國空軍約有5個飛豹戰鬥轟炸機旅，共有超過160架戰機，它們都有掛載反艦飛彈作戰的能力。

其實從去年開始，中國空軍戰機的涉「海」訓練科目就呈猛增態勢。中國空軍去年10月首次聯合海軍，在南海進行大規模聯合實戰化訓練。空軍出動殲-10C、蘇-30MKK、飛豹，電子干擾機與加油機等多種型號軍機。

分析指出，這可以視為中國空軍探索海空跨軍種聯合作戰的起步。以往執行戰備與訓練任務的，大都是海軍戰鬥機部隊，尤其在南海更是如此。直到在2015年以後，中國空軍才派出轟-6K轟炸機、蘇-30MKK戰機等執行戰鬥巡航任務。

然而，在這些任務中，中國空軍戰機所扮演的，仍然主要是制空與攻陸作戰力量。例如，殲-10C戰機扮演「紅軍」，與海軍的殲-11B戰機扮演的「藍軍」爭奪海上戰場上空的制空權。

中國空軍飛豹戰鬥轟炸機並未掛載武器，僅攜帶了大型電子戰吊艙變身專用電子干擾機。而轟-6K轟炸機掛載長劍-20攻陸巡航飛彈戰巡南海，威懾的也是周邊陸上目標，並沒有反艦能力。

同樣是在去年10月，中國空軍殲-11B戰機首度從東北起飛，數次轉場奔襲4,000多公里，抵達南海永暑礁機場。由於殲-11B戰機並不具備對地、對海精確打擊能力，這次訓練側重的仍然是奪取海上制空權。

分析認為，由此可以看出，中國空軍拓展海上作戰能力的規劃是嚴謹而長期的。畢竟海空飛行作戰環境與陸空差異較大，海面島礁等參照物少，低空飛行時，因海天一色容易產生錯覺，導致錯誤操作，而海面雜波等因素究竟會對戰機雷達產生多大影響，也是中國空軍先前沒有慎重考慮過的問題。因此，看來中國空軍走的是先對空、後對海的轉型訓練思路。

分析認為，中國軍網在16日的報導中，之所以說是「課目」，而不是「科目」，可能顯示中國空軍對反艦作戰仍處於摸索階段。

由於中國空軍飛豹戰機使用的KD-88空對地飛彈，本身就是從海軍戰機空射反艦飛彈鷹擊-83K發展而來，相通之處很多。目前中國海軍應該擁有包括殲轟-7、殲轟-7A等約80架飛豹戰機。直到轟-6G轟炸機+鷹擊12超音速反艦飛彈組合出現，長期以來，這些戰機可以說是中國海軍最主要的突擊水面艦艇力量。

然而，由於轟-6G轟炸機體型大、速度慢，其實並不適合執行突襲敵航母打擊群這樣的作戰任務。除非鷹擊12反艦飛彈射程能超過550公里，超出敵航母群防空警戒圈範圍。相對的，飛豹戰鬥轟炸機速度更快，掠海超低空突防能力較強，雖然鷹擊-83系列反艦飛彈射程也才180-250公里，但還是比轟-6G更適合打擊航母戰鬥群。

而這裡強調是航母戰鬥群，而不是航母本身，是因為就目前解放軍裝備的空射反艦飛彈型號來看，首輪突擊、打擊航母的任務，多半還是得交給火箭軍的東風-21D反艦彈道飛彈。只有在東風-21D開始末端突防，敵航母群防空體系開始全力應對時，才輪得到飛豹戰機、轟-6G/K轟炸機輪流出場。

分析指出，直到東風-21D反艦彈道飛彈服役後，解放軍才首次擁有可靠的反航母作戰體系。而在這一體系中，飛豹戰鬥轟炸機機群是打擊航母群內巡洋艦、驅逐艦等屬艦的主要突擊力量之一。未來當然會有3.5代多用途戰機殲-16的加入，但就目前而言，空軍的160多架飛豹戰機加入反航母群突擊行動中，其實在某種程度上等於使中國空中反航母群力量壯大了兩倍。

(中時電子報)