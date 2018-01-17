高雄拍照打卡好趣處！「Art-Zoo藝術動物園」雙人優惠套票限時推出

2018年01月17日 14:34 中時電子報 綜合報導

世界最大的動物園主題氣墊樂園「Art-Zoo藝術動物園」，現正於高雄統一夢時代前廣場展出，活動將展至3月4日為止。Art-Zoo是一座體驗式的藝術氣墊遊樂園，共分為11個主題、並由13座巨型動植物氣墊打造而成，除了讓民眾能夠近距離體驗設計師天馬行空的想像空間外，更希望大家能透過藝術角度來探索動物及大自然，是個適合大人、小孩且寓教於樂的好去處！活動自開幕以來人潮絡繹不絕，廣受好評，色彩繽紛的巨型氣墊，更成為南部最新的超人氣打卡景點之一。

為迎接即將到來的寒假，主辦單位與高雄統一夢時代百貨合作推出購票優惠方案，以吸引更多學生族群前往。即日起到1月31日止（週一至週五），只要於「Art-Zoo藝術動物園」現場售票處出示高雄統一夢時代當日消費發票，即可以優惠價格購買雙人套票399元（原價560元），數量有限，售完為止（每張發票限購一張雙人套票，需兩人同時入場）。更多訊息請至活動官網或官方粉絲團洽詢。

『斑馬高山』造型氣墊上，可與斑馬、犛牛一起盡情跳躍。(業者提供)

「Art-Zoo藝術動物園」資訊

展覽日期：2017年12月14日~2018年3月4日

展覽地點：高雄統一夢時代前廣場 (時代大道及成功二路口)

營業時間：

◇週一~週四 11:00~18:00

◇週五及例假日(含國定假日) 10:00~18:00

◇每日17:00停止售票及入場；除夕休館

授權單位：Art-Zoo Private Limited

指導單位：高雄市政府觀光局

主辦單位：台灣電通股份有限公司、時藝多媒體傳播股份有限公司、全聯建築技術機構

協辦單位：Pico、Ultimate Entertainments Group

贊助單位：巨匠線上真人、巨匠狀元王、提提研

媒體協辦：Hit FM

指定飯店：Hotel Indigo Kaohsiung Central Park 高雄中央公園英迪格酒店

(中時電子報)