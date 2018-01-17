郭建宏遭解職 余天：總統說黨政不要牽涉媒體 但這是體制內的事

蔡英文一踏進中常會場，手指余天座位方向。(曾薏蘋攝)

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華視總經理郭建宏去年1月上任，華視昨召開董事會，裁定他不適任，3月1日起解除總經理職務，引爆公廣集團內鬥；民進黨新北市黨部主委、藝人余天今赴中常會前受訪表示，不是告御狀，這發生在演藝圈裡頭，「總統是有跟我講，黨政不要牽涉媒體，可是這是牽涉體制內的事」。

不知道是不是余天今天想狀告總統一事被週刊報導出來，蔡英文總統今一進中常會場，手指立即指向余天座位風向，引人遐想。

他說，華視也是公廣集團，也是國家的，發生這種事情，相互排擠，排擠一個對電視台經營的內行人，應該要想個辦法處理，連一個電視台都可以內鬥成這樣、「搖頭啊」。

被問到華視也被稱為台獨三台？余天說，「本來就是啊」，民視也是插手進來啊，跟華視董事長陳郁秀好得不得了，反正這邊陳董總是比較聽民視這一邊，那這樣一個電視台、國家電視台怎麼處理、經營，誰敢碰呢。

他表示，民進黨執政應該裡頭不要鬥得這麼厲害，媒體問題，民進黨有哪一個會比郭建宏來得有經驗，「我想陳董有自己內定的人選」。他只是跟主席報告現在情況，主席能做什麼他怎麼知道，不能要求總統怎麼做啊。

被問到會不會對郭建宏叫屈？他說，本來就是，郭到華視十來年，哪一個總經理有做過那麼多事情，拿一大堆不成理由的理由，只因為郭不聽話，若郭建宏真的被開除，演藝圈一定會有很大反彈。

媒體詢問，是不是希望華視董事長陳郁秀收手？他說，「我希望她收手」，要找一個這麼內行的人來經營一個電視台，以前電視台都是買片子，沒有人要去經營、去做這些事，這麼冷的一個電視台，總是要一步一步弄起來，現在拿一點點小小的理由，郭管理這麼大電視台、這麼多事情，那這種事來開刀，這不是適不適任的問題，而是裡頭的問題。

(中時)

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