悲！司機熱心修復坑洞 路中央行善時被撞死

2018年01月17日 14:59 中時 林宏聰

高雄49歲桂姓貨車司機常自費購買瀝青修補道路，16日深夜，他又與25歲兒子在高雄大寮區華中路、莒光三街口填補路面坑洞，疑因未穿反光背心、沒設三角錐，被20歲陳姓小客車駕駛迎面撞上，頭部撞擊送醫不治；陳男酒測值為0，他強調夜色昏暗，完全看不到路中央有人，桂男兒子則相當難過，向警方表示，父親平時熱心公益，沒想到竟是在行善修路時被撞死。

林園警分局16日晚間10點半左右接獲民眾報案，指大寮區華中路與莒光三街口發生交通事故，員警到場後發現49歲桂姓男子被20歲小客車陳姓駕駛撞上，桂男頭部重創，送小港醫院急救後仍告不治。

前往處理的員警表示，據了解，桂男是大貨車司機，平時只要發現路上有坑洞，常自掏腰包買材料填補，他的兒子則在桃園工作，16日晚間，兩人再度一起行善修路，想等工作完成後，桂男再送兒子搭車北上。

不料，桂男在大寮區華中路、莒光三街路口，將瀝青混凝土倒入路面坑洞後，兒子拿了東西就轉身到後方警戒，此時陳男駕駛的小客車，即從後方以時速約50公里迎面撞上蹲在路中央的桂男，桂男當場被撞飛。

警方表示，小客車陳姓駕駛酒測值為0，研判是因現場燈光昏暗，桂男又沒穿反光背心、未立警示三角錐而釀禍，相關肇事原因正深入調查中。

(中時)