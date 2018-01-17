正修科大磨課師成績亮眼 台灣海洋、飲食文化獲標竿獎

正修磨課師課程「看見台灣海洋發展軌跡」及「飲食文化─掀起鍋蓋到台灣」雙雙榮獲教育部標竿獎，獲獎者王寶惜（中）與圖資處長施文玲（右二）等團隊合影。（林雅惠攝）

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正修科技大學磨課師遠近馳名!從19所大學46門課脫穎而出，「看見台灣海洋發展軌跡」及「飲食文化─掀起鍋蓋到台灣」雙雙榮獲教育部標竿獎，為全國私立科大唯一，校方表示，未來將會再接再力，製作出更優質課程。

圖資處長施文玲說，正修4年所推出的磨課師課程，每門都超過1000人修習，展現優異推廣成效；前海生館長方力行教授講座的「看見台灣海洋發展軌跡」，授課主軸包含海洋物理、海洋化學、海洋生物、海洋資源、海洋事務、海洋考古、海洋教育等，涵蓋海洋學中的自然、社會、人文不同面向，深入淺出介紹台灣在海洋科學領域的發展歷程。

獲教育部磨課師標竿獎正修科大餐飲系老師王寶惜推出的「飲食文化─掀起鍋蓋到台灣」課程，內容包含台灣北、中、南、東及離島各地美食小吃、婚喪喜慶、節慶特色菜餚，更深入了解各地民俗風情，且教學影片都是實景真實拍攝，每個單元主題都邀請最具代表性人物參與「名人教學」，包括南、北國寶級名廚與台灣餐飲產業代表等，讓內容更具深度及實用性。

施文玲說，學員除來自國內大專院校、高中職、國中生、社區學院婦女外，更有來自美國、英國、新加坡、馬來西亞及印尼等國外學員，許多學員說，課程不僅餐飲專業，更是一門有趣的通識課，適合廣泛學習者的需求。

(中時)

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