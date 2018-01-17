巴西球星小羅引退 歡送派對8月起巡迴全球

羅納迪紐在歐洲的最後一站為義甲AC米蘭。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導
羅納迪紐在2005年贏得歐洲金球獎與世界足球先生。（美聯社資料照）

2002年在韓日世足賽一炮而紅，幫助「森巴軍團」巴西第5度舉起冠軍金盃，2004、05年兩度榮膺「世界足球先生」，37歲的「小羅納度」羅納迪紐（Ronaldinho）今由經紀人哥哥宣布退休，並透露預計8月俄羅斯世足賽結束後，展開全球巡迴的歡送活動。

「他退了，讓我們在俄羅斯世足賽後來搞一些盛大的活動吧，可能會在8月，」小羅經紀人表示，「我們將會在巴西、歐洲和亞洲舉辦多項活動，當然也會有巴西國家隊的參與。」

羅納迪紐在2006年幫助巴塞隆納舉起歐冠聯賽的大耳盃。（美聯社資料照）

經紀人也證實贊助商耐吉會參與小羅的歡送活動，尤其小羅職業生涯成績最輝煌的母隊巴塞隆納，就是長期穿著耐吉球衣。「事實上他也擔任巴薩足球大使10年之久，我們很容易就取得共識。不論在巴薩或巴西，他都很受歡迎。」

羅納迪紐在巴西球隊格瑞米奧展開職業生涯，2001年轉會到法甲巴黎聖日耳曼。2002世足賽，他和羅納度（Ronaldo）、李華度（Rivaldo）組成的「3R連線」令各隊聞風喪膽，也如願贏得大力神盃。

羅納迪紐（右）在韓日世足賽幫助巴西奪冠。（美聯社資料照）

小羅的華麗腳法很快贏得全球粉絲的喜愛，自由球功力也令人津津樂道，2003年轉會巴薩，5年內贏得兩座西甲冠軍與1座歐冠冠軍，並兩度榮膺世足先生，團隊與個人成就都達到顛峰。

隨後他轉戰AC米蘭，也贏得1座義甲冠軍。但從2011年回巴西發展之後，他逐漸失去鎂光燈的注目，最後一次效力職業隊為2015年的巴西俱樂部富明尼斯，這次雖然正式宣布引退，倒也不令人意外。

(中時電子報)

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