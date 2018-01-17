養緝毒犬又戒不了毒 毒鴛鴦擁槍落網

2018年01月17日 15:23 中時 張穎齊

基隆港務警察查獲彭嫌擁有的霰彈槍、柺棍鎮暴槍各1把、霰彈7發。（張穎齊翻攝）

彭嫌（中）有毒品、槍砲前科，還組成槍毒集團販毒，被警方依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

彭姓男子（43歲）長期吸毒，數年前飼養一隻馬爾濟斯犬，還為牠穿上緝毒犬的衣服，藉此提醒自己戒毒，怎料卻毒性難改，與陳姓女友除了販毒外，又擁有霰彈槍、柺棍鎮暴槍等大批槍械，經基隆港務警察獲報後，展開調查，並於15日到彭嫌的藏身處逮人送辦。

警方表示，半年前即獲報綽號「彭仔」的彭嫌，長期在北台灣橫行已久，與陳女組成鴛鴦槍毒集團，除販毒外更擁有大批槍械，以防毒品交易時遭黑吃黑，此外經調查彭嫌事「改槍界老手」，2007年就被基隆警方起獲近10把改造手槍。

此外，警方也在2016年11月，在彭嫌家中起出改造的克拉克手槍以及一套改槍工具，同時還發現彭飼養了一隻馬爾濟斯犬，身上還穿著緝毒衣，經訊問後得知，彭嫌是想以此來警惕自己戒毒，但仍然戒不掉，被基隆地院判2年10月有期徒刑，併科罰金10萬元。

豈料彭嫌仍不知悔改，警方發現彭嫌與女友仍然在從事販毒，且擁槍自重，並於15日凌晨2時許，在基隆地檢署檢察官邱耀德指揮下，持搜索票、拘票抵達毒鴛鴦位在基隆市中正路的藏身處，於家中當場查獲霰彈槍、柺棍鎮暴槍各1把、霰彈7發、電子磅秤、吸食器等。

警方調查，彭與陳經常吸食1、2、3級混合型毒品，彭吸毒期間整天昏睡，不是食慾不振就是1餐狂嗑3個便當；陳女則是情緒不穩，有幻覺幻聽，經常到基隆醫院注射鎮定劑，陳女的父親還因此多次勸陳女戒毒，每次都哭的老淚縱橫。

彭、陳2人到案後，彭只承認槍枝是他花7萬元根朋友購買，其他犯案情節2人都矢口否認，經訊後警方依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送基隆地檢署偵辦，並繼續向上溯源、向下刨根，釐清毒品與槍枝來源。

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(中時)