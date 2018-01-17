挪用扣案款20萬 模範警察判5年半

2018年01月17日 15:13 中時 王己由

曾在2011年獲得模範警察「金吾獎」的前台北市警中正二分局偵查隊代理小隊長邱世忠，偵辦一起組織犯罪案件時，涉嫌將查扣的贓證物40萬元，私自挪用20萬借給張姓線民賺取利息，結果張因另涉毒品案，被警方監聽查獲，案經台灣高等法院更一審宣判，合議庭依侵占職務上持有非公用私有財物罪，將邱判刑5年6月，褫奪公權3年。本案可上訴。

2010年北檢指揮中正二分局偵辦林姓男子涉嫌組織犯罪案件，在林某住處，搜索查扣大批資料及現金40萬，邱明知這40萬元是檢方指示查扣，應隨案移送北檢，竟將其中20萬借給張姓線民，要求10天內還30萬元本息。張後來另因涉販賣毒品案，遭檢察官指揮萬華分局監聽，意外發現張多次打電話給邱，談及邱拿公款借錢，這才查出邱侵占挪用。

檢方調查時，邱員否認侵占，辯稱是公務繁忙忘了移送，他借張姓線民的錢是向妹夫所借，但檢方不採信邱辯詞，將他起訴，歷審邱都判有罪，案經最高法院發回更審後，高院更一審合議庭認為，邱身為公務人員，且是偵查犯罪的刑警，本應廉潔自持，竟未恪盡職守，反為圖私利，將保管的私有財物侵占，影響國家公務員形象，犯後又否認犯行，未見悔意，判他有期徒刑5年6月，褫奪公權3年，以資警惕。

(中時)