揮毫桃市春聯 春福滿人間及幸福天光為主題

2018年01月17日 15:10 中時 甘嘉雯

春聯發表會由黃伯思、張日廣、羅應良等3位老師及鄭市長共同寫下「幸福天光」4個大字，另邀請甫剛參加第12屆桃園全國春聯書法比賽的外籍人士及小學生共同揮毫.。（甘嘉雯攝）

黃伯思（右）、張日廣、羅應良等3位老師及鄭市長共同寫下「幸福天光」4個大字。（甘嘉雯攝）

「幸福天光」象徵過去3年，桃園市各項政策都有顯見成效，使桃園成為幸福城市，這一款春聯則由自幼師承書法大師黃羣英的青壯派書法家黃伯思撰寫，也充滿著世代傳承的意味。（甘嘉雯攝）

桃園市戊戌年春聯以「春福滿人間」及「幸福天光」做為春聯主題，市府祕書處17日邀請3位書法家及市長鄭文燦一起揮毫，分別為「春福滿人間」及「幸福天光」兩種款式，共計80萬份，即日起由區公所配送到鄰里家戶，市政府一樓服務台也提供市民朋友索取。

鄭文燦表示，今年邀請桃園在地國寶級99歲書法大師黃羣英及青壯派書法家黃伯思揮毫，其中「春福滿人間」由鄭文燦與議長邱奕勝共同署名，象徵桃園市在府會合作之下，建設大步向前，更創造市民的光榮與幸福感。

另一款春聯題字為「幸福天光」，鄭文燦表示，這取材自3年前桃園升格為直轄市時，有「台灣文學之母」之稱的鍾肇政鍾老，以客家詩「天光囉」送給升格的桃園，原文為「你看日頭正在上昇光華燦爛，就像恩個桃園市，上昇又昇，在恩大家個市長帶領下，衝向無盡的天空」。

「幸福天光」象徵過去3年，桃園市各項政策都有顯見成效，使桃園成為幸福城市，這一款春聯則由自幼師承書法大師黃羣英，青壯派書法家黃伯思撰寫，也充滿著世代傳承的意味。

祕書處長顏子傑表示，春聯發表會由黃伯思、張日廣、羅應良等3位老師及鄭市長共同寫下「幸福天光」4個大字，另邀請甫剛參加第12屆桃園全國春聯書法比賽新住民組（外籍）得獎者，包括來自丹麥的石柏勝 VICTOR、波蘭的陳以彤Anastazja、日本的中村亜由視及越南籍武玉賢，與小學生一同寫下「幸福天光」。

(中時)