離岸風電環評 環團集結環保署前抗議開發

2018年01月17日 15:09 中時 廖德修

環保署今（17日）舉行環評大會，審查位於彰化近岸的「台電離岸風力發電計劃第二期計劃」以及桃園外海的「桃新離岸風力發電廠興建計劃」，但有幾個環保團體到環保署前聚集，呼籲環評委員否決這兩項開發案。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，台電的第1期示範性離岸風電案2015年就通過環評，惟前後流標4次，如今卻急著進行第2期開發案。且台電雖曾承諾遠離白海豚棲地，但仍會影響白海豚的生態，實在不宜開發。

環境保護人協會理事長張譽尹說，離岸風電開發有所謂「先航道外，再航道內」為原則，加上已核准的離岸風電開發計劃，發電量已超過政策目標。基於船隻航行安全與實際需要，台電二期開發案實無審查必要。

台灣環境資訊協會的陳姿蓉則說，台電二期開發案26號風場，距白海豚棲地最近僅4.2公里，施工期間打樁的噪音影響範圍則可達25至50公里，將影響到白海豚的生態。台灣媽祖魚保育聯盟的許馨庭也說，應該暫緩近岸開發才能免除為了趕建風機，而使海洋調查工作無法完整落實，讓生態與漁業遭到危害。

至於桃新離岸風電開發案的部分，北海岸環境自救會發起人李鴻炎說，此案因鄰近大潭藻礁與第三天然氣接收站的可能場址，先前已被認定不宜開發，但業者可能提出退縮方案尋求闖關，因此環評會應該直接否決，並且把此處的潛力風場除名以絕後患。

(中時)