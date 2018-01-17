總預算遭擱置員工領無薪水？中市府：依法給付

2018年01月17日 15:27 中時 盧金足

台中市政府107年度總預算遭擱置，公務員會不會領不到薪水？市府17日表示，為避免員工生計受到影響，依法給付薪水；此外，針對國民黨團關切部分首長宿舍租金問題，市府強調，市府宿舍多已老舊，市長林佳龍感謝首長為市民辛勞，在預算通過前，由林佳龍自掏腰包支應宿舍租金，並未動用市庫經費。

市府表示，林佳龍配合第14屆台星經濟聯席會議出訪新加坡，該行程早去年已預訂，且受星國重視，未免失信於國際，因此雖心繫預算但仍依約出訪招商引資。

國民黨團17日召開記者會關心總預算未過，市府各項預算的支用狀況，市府強調，為避免市民權益與員工的生計受到影響，市府仍依照「中央政府總預算未能依限完成時之執行補充規定」發放薪資，為依法所可以動支的項目。

市府指出，若是屬於新預算則依法不能動支，包括獨居老人藥事服務、身障者爬梯機上下樓、身障者照顧據點等案確實停擺，嚴重影響民生，請國民黨團不要再忽視，預算未審完對弱勢團體與市民的影響。

在首長宿舍長期老舊不足的情況下，市府依規定幫副市長及秘書長租賃官舍，房舍租金均在3萬元以下，符合相關規定，但因議會的委員會初審時刪除，加上預算未過，依法不得動支。

市府表示，林佳龍認為兩名首長日夜為公務、市民操勞辛苦，他身為長官，不應該讓同仁在戮力從公外，還要為居住問題操心，因此決定自掏腰包，在預算通過前，由他個人來支付宿舍租金費用，並未動用市庫預算，請不要刻意誤導民眾。

至於林佳龍訪星國行程早在去年已定下，且受到星國重視，台中市不少企業期待成行，若未如期出訪將會對台中市國際聲望造成影響，市府強調，林佳龍為台中市拚經濟，至於經費則依規定動支。

此外，豐原安康段社會住宅預計今年4月入住，市府原將委託民間物業管理公司協助制定生活公約、提供保全、清潔、設備維護等服務，都因為預算擱置全數停擺，讓市民「成家」的時程往後延，影響層面也很大。市府也再次呼籲議員儘速開會審議預算，才是市民之福。

至於提燈，市府表示，中台灣元宵燈會小提燈已於去年上網招標，經費500萬元，但由於總預算目前仍未於議會完成法定程序，因此無法決標與簽約。

小提燈為燈會預算的一部分，過去仰賴對外募款挹注相關經費，然而去年部分議員對市府向宮廟募款表示疑義，因此今年減少300萬元的寺廟贊助，加上預算未完成審議，小提燈廠商對製作經費有所疑慮，而不敢貿然製作，因此今年的元宵小提燈無法如期完成製作、送驗與發放作業。

(中時)