2018世貿年貨展 北港媽祖鑾駕盛大進駐

前排左起貿協副董事長莊碩漢、劉世宗，後排祕書長貿協秘書長葉明水、朝天宮董事長蔡咏鍀在祭典上。圖：張佩芬

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貿協主管鑽神轎。圖：張佩芬

一年一度的「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於18日至22日在世貿一館熱鬧展出，共邀請近350家廠商、約600個攤位，展出各式澎湃生鮮、糖果餅乾、地方特產及其他國家參展的特色商品，每年均吸引超過30萬人次以上的民眾熱情參與，炒熱歲末年終之年節採購商機。

北港朝天宮第四度參與世貿年貨展，今（17）日下午二時將與貿協擴大辦理北港媽祖在世貿一樓展場的安座儀式，現場邀請貴賓和媒體在開展前先恭迎遠從雲林北港北上的媽祖鑾駕。在威武神將引導下，由朝天宮蔡咏鍀董事長及貿協莊碩漢副董事長擔任主祭官，率貿協副董事長劉世宗、祕書長葉明水等主管及現場信眾頂禮祈求年貨展順利，旺年平安如意。

首度參展的台灣養殖漁業發展基金會打造「鱻宴館」，用最超值的福袋加上名廚示範和現場互動等方式，為年節餐桌上提供加料不加價的優質選擇。去年獲民眾好評，人氣大旺的「澎湖館」及今年參展的「花東館」，用產地直送的熱情和商品，回饋現場參觀民眾。另外，為火力全開推廣優質商品，年貨展期間還請出「寶島叫賣哥」現場霸氣放送，各家廠商紛紛端出好康優惠，喜迎買氣。

年貨展期間每日上午10時將限量發送99份福袋，為展覽帶來好彩頭；另外展中還有「福年好禮旺不完」活動，當日累積消費滿999元，即可依消費憑證換抽獎券1張，天天抽出價值約2萬元的純金元寶和高級家電等大禮，讓消費者試手氣迎新春。現場還有限時限量舉辦超值銅板購、擲筊拿好禮、幸運球輪轉抽紅包等活動，加上馬戲、魔術等近50場舞台表演，就是要帶給民眾最歡樂有趣的年貨展。

全台最大室內年貨展，展出期間每天從上午10時至下午6時，在台北世貿一館盛大展出，民眾得以不受風雨影響，全家大小邊玩邊買，一站購足各式國內外的商品。

(工商)

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