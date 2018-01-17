大陸當代藝術華南中心 落戶廣州

2018年01月17日 15:25 旺報 黃冠智

大陸國家當代藝術檔案庫華南中心成立儀式及《中國當代藝術家手稿邀請展(第一回)》，16日在華南師範大學美術學院舉行。大陸國家當代藝術檔案庫學術委員會輪值主席魯虹說，「國家當代藝術檔案庫華南中心落戶廣州正是時候，填補華南地區當代藝術資料與文獻收集整理的空白。」

國家當代藝術檔案庫隸屬於國國家畫院，是國家藝術基金支持的重要項目之一。國家當代藝術檔案庫主任方力鈞表示，自改革開放後，中國藝術創作發生巨變，大批優秀藝術家結合新社會背景及文化需要，進行開創性實驗；但同時，大陸當代藝術文獻與資料收集卻做得不夠。

「若此情形延續下去，過不了多久，青年學子研究中國當代藝術，就要到國外圖書館或檔案館查閱了！」魯虹表示，目前大陸已有多地設立「國家當代藝術檔案庫」分中心，不僅會為當代藝術的資訊注入新力量，更透過個案研究、數據分析等，促進當代藝術的研究、推廣與普及。

魯虹也表示，設立華南中心對華南地區當代藝術資料與文獻收集，有填補空白的意義。「改革開放後，廣州出現大批優秀藝術家、藝術組織。而廣州3年展也是重要展覽，若不做文獻整理，藝術經驗將會被遺忘。」

為慶祝華南中心成立，《中國當代藝術家手稿邀請展(第一回)》也於同日開幕。此次展覽由魯虹策畫，中國國家畫院、國家當代藝術檔案庫主辦，並展出方力鈞、王廣義、方少華等多位藝術家的作品。展期為本月16日至21日。

(旺報)