大陸當代藝術華南中心 落戶廣州

友善列印
旺報

大陸國家當代藝術檔案庫華南中心成立儀式及《中國當代藝術家手稿邀請展(第一回)》，16日在華南師範大學美術學院舉行。大陸國家當代藝術檔案庫學術委員會輪值主席魯虹說，「國家當代藝術檔案庫華南中心落戶廣州正是時候，填補華南地區當代藝術資料與文獻收集整理的空白。」

國家當代藝術檔案庫隸屬於國國家畫院，是國家藝術基金支持的重要項目之一。國家當代藝術檔案庫主任方力鈞表示，自改革開放後，中國藝術創作發生巨變，大批優秀藝術家結合新社會背景及文化需要，進行開創性實驗；但同時，大陸當代藝術文獻與資料收集卻做得不夠。

「若此情形延續下去，過不了多久，青年學子研究中國當代藝術，就要到國外圖書館或檔案館查閱了！」魯虹表示，目前大陸已有多地設立「國家當代藝術檔案庫」分中心，不僅會為當代藝術的資訊注入新力量，更透過個案研究、數據分析等，促進當代藝術的研究、推廣與普及。

魯虹也表示，設立華南中心對華南地區當代藝術資料與文獻收集，有填補空白的意義。「改革開放後，廣州出現大批優秀藝術家、藝術組織。而廣州3年展也是重要展覽，若不做文獻整理，藝術經驗將會被遺忘。」

為慶祝華南中心成立，《中國當代藝術家手稿邀請展(第一回)》也於同日開幕。此次展覽由魯虹策畫，中國國家畫院、國家當代藝術檔案庫主辦，並展出方力鈞、王廣義、方少華等多位藝術家的作品。展期為本月16日至21日。

(旺報)

荔灣粵劇小演員登台 獲戲迷好評 成交量破千億 香港恒生指數再創…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。