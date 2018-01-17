全台17水利會將改制公務機關 學者憂

2018年01月17日 15:42 中時 楊騰凱

水利會長官派案，今日凌晨在立法院三讀通過，凍結水利會長及會務委員選舉，農委會目標在2020年10月前，正式將各地水利會改制成公務機關，成為農田水利署轄下各地分署，並在改制前新立《農田水利法》，做為未來稽查水質汙染的法源依據。

農委會主委林聰賢表示，立法院今日凌晨三讀通過《農田水利會組織通則》修正案，接下來農委會將以具體行動落實水利會改革，透過組織改造擴大灌區服務，調整農業產業結構提高農民所得，逐步實現「新農業」藍圖，修法過程中，各界雖有不同意見，但相信共同目標是希望提升台灣農業。

農委會表示，此次修正案重點為停止會長、會務委員選舉，並將台灣15個農田水利會會長及會務委員今年5月31日屆滿的任期，延長至2020年9月30日，和台北市七星、瑠公農田水利會長一致。

農委會指出，15個會長任期延任2年4個月期間，農委會將與水利會、學術界、社會各界人員討論改制升格後農田水利會的組織設計、財產處置、人員工作權保障等細部規劃，預計全台17個農田水利會將一同於2020年10月1日改制成公務機關，成為農業部農田水利署轄下的各地分署。

農委會農水處副處長陳衍源指出，配合水利會改制成公務機關，農委會也將訂定《農田水利法》，做為農水業務執法的法源依據，預計2020年10月改制前推出，目前水質汙染案件的主管關仍屬環保署與地方環保局處，《農田水利法》立法後，會賦予農田水利署開罰的職權。

台灣大學生物環境系統工程系教授蘇明道表示，目前全台水利會灌區面積約30餘萬公頃，灌排水路7萬公里，幾乎是全台公路、道路總長度的兩倍，政府每年補助水利會約60億元經費進行維護，負擔已經相當沉重，改制公務機關後，政府在全額負擔維護經費的情下，還要提升效率，令人難以期待。

蘇明道指出，農委會預計還要將水利會灌區擴大至68萬公頃，但灌區外的耕地中，有65％為山坡地及環境敏感地區，若要加強其開發利用，需慎重考慮，而且，目前台灣農業水資源每年規劃的供需平衡量約120億頓，增加灌溉面積的水源也還沒有著落。

(中時)