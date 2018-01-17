造價逾千萬的校園圖書館 「吧檯」設計讓人愛閱讀

2018年01月17日 15:39 中時 李金生

1樓閱讀室的高腳椅和吊燈，讓人彷彿走進「吧檯」。（李金生攝）

完成改造工程的金中圖書館，今天剪綵啟用。（李金生攝）

明亮、舒適的美學空間，讓閱讀成為一種樂趣。（李金生攝）

陳福海縣長開心回到母校，允諾繼續支持充實軟、硬體設施。（李金生攝）

特殊館藏室展示一些珍貴的古文書籍。（李金生攝）

金中「大書庫」的新書展示區迎來愛書人。（李金生攝）

陳福海縣長與校友會、家長會和民代開起「讀書會」。（李金生攝）

斥資2184餘萬元，耗時近年完成改造的金門高中圖書館今（17）日剪綵啟用，全力推動「金門閱讀島」施政目標的陳福海縣長希望這座內部設計新穎，充滿設計感的「大書庫」，讓閱讀成為一種生活樂趣和戒不掉的好習慣。

走進內部裝潢煥然一新的圖書館，首先映入眼簾的是採吸吊燈和高腳椅設計，讓人彷彿置身「吧檯」的閱覽室，搭配兩邊整排「太師椅」造型的書桌，營造一種當東方碰撞西方，但毫無違和感的美學空間，顛覆傳統、打破刻板的設計，讓陳福海縣長不禁讚嘆：「有創意！」。

金中校長廖俊仁表示，因應師生閱讀需求及全球化數位學習趨勢，曾留下校友無數足跡和許多回憶的金中圖書館，歷經將近1年的整修工程，改造項目包括外部防漏、全館空調系統、全館推播、導覽及門禁系統、3樓演講廳、西文專區、特殊館藏室；2樓新書展示牆、參考書區、期刊閱報區；1樓閱覽室、漂書區等工程。

在提供自主學習空間的設計概念下，改造工程整合智慧科技概念導入全館導覽及推播、電子書服務平台觸控界面。全校師生只要持有「縣民卡」即可在館內自由進出，未來也可由雲端查詢館內座位使用概況，家長並可透過手機App瞭解子女在校使用圖書館的情形。

2樓的「RFID自動借書機」設定憑藉學生證或職員證（縣民卡）自行辦理借書，不僅操作簡便，師生也可利用借書完成後列印收據或email收據，核對手中借書清單外，也能查詢個人借閱紀錄，讓金中「大書庫」變得比以前更有智慧。

另外，包括1樓一般閱讀區設置各類型座椅，提供不同閱讀習慣的學生選坐，並搭配波浪造型天花板，讓閱讀成為生活的享受與樂趣。2樓藍天柔和色調天花板搭配自然採光窗邊沙發椅的期刊閱報區，也營造悠閒、寧靜的閱讀氛圍。

陳福海縣長關心母校教學發展，允諾繼續支持充實軟、硬體設施，並以「專案」補助方式協助圖書館管理人力和外觀美容的經費，讓這座金中人共有的「大書庫」成為師生最愛的好地方。

(中時)