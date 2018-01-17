百貨春節千元福袋 最大獎價值26萬元夢幻之旅

2018年01月17日 15:45 中時 郭家崴

微風松高福袋禮Life Style按摩椅，市價15萬8000元。（微風提供）

微風松高福袋禮奇美65吋4K超薄聯網LED電視，市價7萬4900元（微風提供）

微風南京福袋禮dyson Carbon Fibre無線吸塵器（金），市價2萬9900元（微風提供）

微風南京、微風廣場福袋禮dyson Supersonic吹風機，市價1萬4600元。（微風提供）

微風4館大年初一福袋限量推出524個，每個1000元、內容物價值超過3000元，最大獎是微風信義和微風松高的「晶英國際行館夢幻之旅」價值26萬8888元，可邀20位親朋好友同行，一起入住晶英國際行館，享有日本Dassai品鑑套餐，包括獺祭精碾純米大吟釀磨之先驅、生蠔及特製小點，與行館專人藝術導覽，還加碼提供高雄小吃送到府客房服務。（飲酒請勿過量）

今年微風福袋主打「團體頂級住宿」與「瑞士奢華護理」，微風廣場福268組，微風信義、微風松高168組、微風南京88組，各館販售時間皆不同。「晶英國際行館夢幻之旅」訴求讓眾人同享樂趣加倍，晶英國際行館引進世界唯一榮獲米其林星級肯定的鐵板燒料理UKAI餐飲集團，並獨家代理旭酒造株式會社精釀的日本夢幻純米大吟釀「獺祭」，首開台灣獺祭吧為賣點。

其中，獺祭（Dassai）以追求極致的釀造技術聞名全球，2014年日本首相安倍晉三以獺祭致贈時任美國總統歐巴馬，讓獺祭成為世界領袖及社交名流喜愛日本酒的指定品牌，更被世界名廚侯布雄Joël Robuchon譽為「世界上最好的日本酒」。

微風信義和微風松高除了頂級團體住宿券外、還有晶英國際行館雙人一泊二食入住尊榮禮，可欣賞4D浮空動力裝置藝術、高樓層雲垂雅緻食刻品嚐茶點、調酒，並至海立樓由健身房專屬體適能教練駐點指導，還可泡三溫暖，並加碼來自瑞士LA Colline 頂級奢華護理療程券。

(中時)