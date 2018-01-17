研擬抵制澳網？ 喬帥：媒體把我想得很貪婪

喬柯維奇。(美聯社資料照)

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中時電子報

前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)睽違6個月傷癒復出網壇，不過英國媒體報導他有意明年抵制澳網、甚至研擬另組獨立球員工會，「喬帥」澄清絕無此意，認為媒體斷章取義，「你們把我形容成貪婪的傢伙。」

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12座大賽冠軍喬柯維奇是ATP選手理事會（ATP Player Council）主席，不過近日驚爆他在澳網前召開的理事會議中丟下震撼彈，認為球員所得與大賽獎金分配不均，主要論點球員獎金僅占大賽總收入的7%，相較於美國職籃NBA將近50%，明顯不符比例，盼為球員爭取權益，不排除另組獨立球員工會。

塞爾維亞卓伊奇（Viktor Troicki）支持「喬帥」的論點，「雖然大賽總獎金年年增加，但大賽收入同樣年年遽增。」美國好手哈利森(Ryan Harrison)持相同看法，「如果你看NBA或NFL球員的銀行帳戶，存款都有7位數，我不認為多數打入大滿貫的網球員做得到。」

不過針對英媒報導他有意抵制澳網，「喬帥」16日賽後否認，認為媒體有些誇大，「我想你們有點斷章取義，我被形容成一個貪婪，只想要更多錢、企圖杯葛的人。」

「你們提到另組工會、抵制澳網，或者以某些行動獲得我們應有的待遇。」喬柯維奇回應道，「但我所談的並非這些，我想傳達的就只是我所說的而已。」

(中時電子報)

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