條件準備不足！國民黨莊為傑停止初選競選活動

2018年01月17日 15:49 中時 李義

民進黨市議員初選新人爭相出頭熱鬧滾滾，國民黨新人相對沈寂無聲，17日出現「孔融讓梨」的戲劇性變化，跑基層有一段時日的立委黃昭順助理莊為傑，以「不夠努力，條件準備不足」為由停止競選活動，轉而支持也是黃的助理李雅芬參加初選。

莊為傑對支持他的親友選民發出「沉潛是為了下一次的振翅高飛」，說明停止初選競選活動的，但服務社會的熱誠及初衷不變。

莊為傑說，與李雅芬都是黃昭順立委的助理，李較資深，情同姐弟，看到目前的社會氛圍及對國民黨的期待，2人深談後，做出決定，然後向委員（黃昭順）報告。

擔任黃的助理20多年、育有4子1女的48歲李雅芬說，會想要參選，是因為最小的孩子也已經12歲了，召開家庭會議討論，結果孩子們的反應都是支持力挺，讓她連原先想了許久的溝通都省了。

李雅芬說，孩子們會沒有意見的另個原因，可能是看到曾是前楠梓區中和里長、第二屆里長主席的外公李水樹，服務鄉梓，還率先推動老人午餐，深獲鄰里好評的影響。

許多人聽到她生了5個孩子，第一時間的反應都是驚訝，李笑說喜歡孩子，也因為陪伴孩子成長，又看到老齡化社會來臨，所以興起擴大服務的念頭，到議會監督教育、兒童、老人問題並為此發聲。

追隨黃昭順服務20多年，深耕左營楠梓區，被視為有基層實力的新人，李雅芬說，立委黃昭順是母雞，會照顧所有國民黨的小雞，帶領小雞進軍議會，為市民把關監督市政推動建設。

(中時)