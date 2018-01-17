獨家》北投規模5.7地震 北巿史上最強震

2018年01月17日 15:40 中時電子報 周鎮宇 、 徐秀娥

北台灣歷年規模大地震。(圖/周鎮宇製)

台北巿發生史上最大規模地震。氣象局地震測報中心表示，根據統計資料，台北巿從未發生規模5以上地震，今天下午1時59分發生在北巿北投區規模5.7的有感地震，是史上最大規模，且後續還會有餘震。至於今天的地震是否是強震來襲前兆，地震中心說，無法預測。

地震測報中心說，過去北巿從未發生規模5以上地震，而新北巿發生5以上地震則是1909年，當時震央在中永和一帶，距今已108年。根據統計，北台灣近年較大規模地震分別為， 1965年7月24日規模4.5，震央在台北； 1988年7月 3日規模5. 3，震央在士林； 2014年2月12日規模4. 0，震央在士林； 1993年8月16日規模4. 0，震央在新店。

地震中心說，氣象局從1977年開始有科學化的地震量測儀器，若從科學化的精確數字來看，今天發生的北投地震為41年來北巿最強震，但若加計日據時代資料，則是史上最大規模地震。

地震中心說，規模5以上地震，若距離地表又近，致災性極高，所幸今天的地震距離地表140公里，才減緩了殺傷力，未來還會有餘震，但因深度較深，民眾不會有明顯感受。

地震中心說，今天的北投地震是菲律賓板塊和歐亞板塊擠壓所致，但過去多發生在台灣東北外海，不過菲律賓板塊隱沒帶最西邊位在台北巿下方，所以因菲律賓板塊被擠壓，導致北巿發生地震也不是不可能，只是非常罕見。至於這次地震是否是強震來襲前兆，地震中心說，沒有資料可以佐證。

(中時電子報)