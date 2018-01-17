51名高階警官人事異動 刑事體系與45期抬頭

2018年01月17日 15:49 中時 胡欣男

新任警政署主任祕書鍾國文。（警政署提供）

新任航警局長陳檡文。（警政署提供）

新任彰化縣警局長林順家。（警政署提供）

新任基隆市警察局長黃明昭。（警政署提供）

警政署17日下午公布副署長、刑事局長、國道、航空等局長人事異動案，共51名三線二星以上的大調動，為署長陳家欽上任以來幅度、層級最大的人事案，將貫徹政府治安策略與陳抗維安工作。

警大45期畢業的陳家欽，不吝拔擢同期優秀同學，包括新任刑事局長蔡蒼柏、航警局長陳檡文等人，另刑事體系也出頭天，占名單多數。新任人事統一於24日下週三交接。

1、 刑事警察局局長劉柏良調任本署副署長

2、 警政署主任秘書蔡蒼柏陞任本署刑事警察局局長

3、 警政署警政委員鍾國文調任本署主任秘書

4、 基隆市警察局局長王慶麟陞任本署警政委員

5、 刑事警察局副局長黃明昭調任基隆市警察局局長

6、 刑事警察局主任秘書廖宗山調任本署刑事警察局副局長

7、 臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長李文章陞任刑事警察局主任秘書

8、 保安警察第一總隊總隊長朱正倫調任本署國道公路警察局局長

9、 警政署警政委員陳福榮調任本署保安警察第一總隊總隊長

10、 保安警察第七總隊總隊長陳永利陞任本署警政委員

11、 桃園市政府警察局副局長陳卿南調任保安警察第七總隊總隊長

12、臺南市政府警察局副局長吳清湖調任桃園市政府警察局副局長

13、臺南市政府警察局督察長李政曉調任臺南市政府警察局副局長

14、警政署交通組組長林清求調任臺南市政府警察局督察長

15、新北市政府警察局海山分局分局長黃勢清陞任警政署交通組組長

16、警政署警政委員陳檡文調任本署航空警察局局長

17、保安警察第三總隊總隊長黃嘉祿陞任本署警政委員

18、高雄市政府警察局副局長李永癸調任本署保安警察第三總隊總隊長

19、高雄市政府警察局主任秘書王欽源調任高雄市政府警察局副局長

20、臺東縣警察局局長黃慶惠調任高雄市政府警察局主任秘書

21、鐵路警察局副局長劉崇智調任臺東縣警察局局長

22、保安警察第五總隊主任秘書張博文調任鐵路警察局副局長

23、高雄市政府警察局警政監李憲偉調任本署保安警察第五總隊主任秘書

24、彰化縣警察局局長楊崇德陞任本署督察室主任

25、保安警察第六總隊總隊長林順家調任彰化縣警察局局長

26、臺北市政府警察局副局長張傳忠調任本署保安警察第六總隊總隊長

27、臺中市政府警察局副局長蔡耀坤調任臺北市政府警察局副局長

28、臺中市政府警察局主任秘書張春波調任臺中市政府警察局副局長

29、金門縣警察局局長許慶豐調任臺中市政府警察局主任秘書

30、高雄港務警察總隊總隊長劉耀欽調任金門縣警察局局長

31、臺南市政府警察局第一分局分局長邱文亮陞任高雄港務警察總隊總隊長

32、桃園市政府警察局主任秘書詹永茂調任桃園市政府警察局副局長

33、連江縣警察局局長王鳳輝調任桃園市政府警察局主任秘書

34、基隆港務警察總隊總隊長薛文容調任連江縣警察局局長

35、本署保安警察第六總隊副總隊長林水順調任本署基隆港務警察總隊總隊長

36、本署保安警察第三總隊主任秘書蔡祥春調任本署保安警察第六總隊副總隊長

37、新北市政府警察局新店分局分局長顏旺盛陞任保安警察第三總隊主任秘書

38、花蓮縣警察局局長廖美鈴調任臺灣警察專科學校教育長

39、本署保安警察第四總隊副總隊長李西河調任花蓮縣警察局局長

40、本署保安警察第四總隊主任秘書謝鴻傳調任本署保安警察第四總隊副總隊長

41、臺中市政府警察局警政監蔡榮林調任本署保安警察第四總隊主任秘書

42、警政署秘書室主任張宗揚調任國道公路警察局副局長

43、高雄市政府警察局三民第二分局分局長朱宗泰陞任本署秘書室主任

44、警政署民防指揮管制所所長高建源調任本署國道公路警察局副局長

45、桃園市政府警察局桃園分局分局長廖恆裕陞任警政署民防指揮管制所所長

46、花蓮港務警察總隊總隊蔡丁賢調任臺南市政府警察局主任秘書

47、警政署人事室主任林國清調任本署花蓮港務警察總隊總隊長

48、警政署保安組副組長邱聰雲調任本署保安警察第一總隊主任秘書

49、警政署督察室督察陳文龍調任本署保安組副組長

50、警政署交通組副組長江義益調任本署鐵路警察局主任秘書

51、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長廖訓誠陞任警政署交通組副組長

(中時)