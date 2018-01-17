苗栗南湖國小學生幫鋪路 校訂課程引導投身公益

南湖國小五年級生協助鋪路填平產業道路坑洞。（陳慶居攝）

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南湖國小五年級生雖專業有限，卻是路平團的好幫手。（陳慶居攝）
鑑於產業道路坑洞易造成機車騎士受傷，韋凱彥發起成立路平團填補坑洞。（陳慶居攝自義和路平臉書）

苗栗縣大湖鄉南湖國小五年級學生，17日下午參加當地自發性團體義和路平團，體驗協助填補產業道路坑洞的辛勞。校長邱慧玲、團長韋凱彥都認為，這項活動對下一代教育意義深遠，可讓學生培養回饋社會及獻身公益觀念；師生周五另將擔任志工到長照中心照顧長輩，他們都期許成為在地小小英雄。

大湖鄉南湖國小校長邱慧玲表示，南湖國小創校才剛過百年大壽，全校目前有150多名學生，今年學校針對五年級學生安排校訂課程，其中五年仁班16名學生，17日參與當地義和路平團社會服務；五年智班則於2天後，投入長照中心志工行列。

南湖國小為教育部12年國教前導學校，在發展校訂課程時，融入社區熱心服務與投入公益的故事。經1學期學習與計畫，五年仁班選擇與義和路平團合作，17日下午與志工一起把水流東路段凹凸的路面的鋪平。

學生與志工交談中，得知許多鋪路小故事，也學到鋪路的相關知識與技能。徐慧瑜同學提到，5歲凱瑟琳號召捐蚊帳助非洲免死於瘧疾，及義和路平團的故事都讓她很感動；林家碩同學也說，他負責指揮交通，讓施工人員安全施工，很有成就感，小朋友流露投入公益熱情。

義和路平團團長韋凱彥表示，雖然學生沒有辦法做粗重的工作，但是透過計畫和參與，就能從小培養公益的精神，社會才會更好。為了讓更多人了解與參與，同學們還邀請家長會會長和村長支援，一起保障民眾行的安全，路過居民紛紛對義和路平團和小朋友服務社區表達感謝與肯定。

邱慧玲表示，學生藉由與志工團隊一起合作服務社區，學習的面向更多元、學習更深入，感謝義和路平團提供孩子學習的榜樣與機會，校方也勉勵孩子，為別人服務不一定要等到長大，以自己的能力做可以做的事，舉手之勞也能為自己、為別人帶來更心靈富足的人生。

(中時)

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