《上岸的魚》游進「曼谷台灣影展」 台灣終於定檔

《上岸的魚》是台灣導演賴國安的第一部劇情長片。（海鵬提供）

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獲選10多個重要國際影展的台灣電影《上岸的魚》，將參加首屆「曼谷2018台灣電影展」，導演賴國安17日獲邀赴曼谷出席，由於該片提及有趣的「前世今生」議題，連泰國觀眾都感到好奇。

《上岸的魚》劇情透過一個尋找前世的小孩，一探現代男女共組幸福家庭所面臨的問題，除提及夫妻親子關係，前世議題更透出、台灣與日本難以分割的情感關係。該片迄今已「游」遍多倫多、溫哥華、西班牙、德國、巴西等超過10多個全球的重要影展，是2017年最重要的台灣電影之一。

「曼谷2018台灣電影展」今晚開幕，挑選了包括《一路順風》、《只要我長大》、《強尼凱克》、《白蟻》、《青田街一號》、《牯嶺街殺人事件》修復版及紀錄片《四十年》等8部影片。導演賴國安與侯季然獲邀出席，與曼谷觀眾分享拍片心得。賴國安十分期待泰國觀眾反應，想知道「他們怎麼看待前世」，又怎麼看待這部糾結日本與台灣前世今生的電影。

《上岸的魚》是台灣導演賴國安的第一部劇情長片。賴國安師出台灣國寶級燈光大師李龍禹，曾跟隨《雙瞳》導演陳國富、參與電影《只要為你活一天》拍攝，年過40時才拍攝第一部劇情長片。他將自己對人生與家庭的感受拍進《上岸的魚》片中，優雅雋永的手法獨樹一格，在當前台灣電影中相當特出，之前還被西班牙聖賽巴提昂國際影展讚譽為「台灣是枝裕和」。《上岸的魚》在結束「曼谷2018台灣電影展」後，將於3月16日在台上映。

(中時)

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