高鐵app春節訂票很卡 原來是用戶量比去年多2倍

2018年01月17日 15:56 中時 王思慧

台灣高鐵2018春節疏運今凌晨零時開賣，訂票系統一開放就瞬間塞爆，不少民眾無法網路訂票，甚至有的人等了40分鐘。要訂票到雲林的民眾王景垣說，用高鐵的行動購票APP根本訂不到票，還是因為朋友幫忙用網頁訂才買到票，認為高鐵應該要改進。

王姓民眾說，高鐵之前一直主打手機app訂票，沒想到會卡成這樣，一度連不上網無法訂票，趕緊請朋友用電腦網頁訂票，幸好順利訂到。據了解，手機app一瞬間太多民眾連進去，網頁較沒人用，因此才會出現這狀況。

針對2018台灣高鐵春節疏運開放訂位情形，高鐵公司說明，台灣高鐵2018春節疏運今日凌晨零時開賣，開放訂位後瞬間湧入訂位系統最高達40萬人次，約為去年的2倍，導致系統一度出現壅塞。惟高鐵公司派員全程觀察，系統運作一切正常，開放訂位第1小時內，系統共成功處理37萬3千餘張車票訂位，相較於去年的第1小時訂位數（26.4萬），大幅成長41%，顯示旅客訂位確較去年踴躍，但並無「塞爆」、「當機」情形。

高鐵公司觀察過去旅客春節訂位情形，部分旅客訂位後，因個人因素並未完成付款、保留座位。高鐵公司將在三天後重新釋出未保留之座位，提供旅客訂位。意即今日訂位若未付款，將於20日凌晨重新釋出。

高鐵建議今日未訂到理想車次的民眾，可於20日凌晨再次嘗試；此外，高鐵公司於春節疏運期間各車次列車均依旅運狀況，提供3至5節自由座，方便旅客彈性規劃行程，歡迎多加利用。

(中時)