高鐵app春節訂票很卡 原來是用戶量比去年多2倍

高鐵今開放春節網路訂票，高鐵表示，無塞爆、當機情形。（翻攝高鐵訂票app）

友善列印
中時
王思慧

台灣高鐵2018春節疏運今凌晨零時開賣，訂票系統一開放就瞬間塞爆，不少民眾無法網路訂票，甚至有的人等了40分鐘。要訂票到雲林的民眾王景垣說，用高鐵的行動購票APP根本訂不到票，還是因為朋友幫忙用網頁訂才買到票，認為高鐵應該要改進。

王姓民眾說，高鐵之前一直主打手機app訂票，沒想到會卡成這樣，一度連不上網無法訂票，趕緊請朋友用電腦網頁訂票，幸好順利訂到。據了解，手機app一瞬間太多民眾連進去，網頁較沒人用，因此才會出現這狀況。

針對2018台灣高鐵春節疏運開放訂位情形，高鐵公司說明，台灣高鐵2018春節疏運今日凌晨零時開賣，開放訂位後瞬間湧入訂位系統最高達40萬人次，約為去年的2倍，導致系統一度出現壅塞。惟高鐵公司派員全程觀察，系統運作一切正常，開放訂位第1小時內，系統共成功處理37萬3千餘張車票訂位，相較於去年的第1小時訂位數（26.4萬），大幅成長41%，顯示旅客訂位確較去年踴躍，但並無「塞爆」、「當機」情形。

高鐵公司觀察過去旅客春節訂位情形，部分旅客訂位後，因個人因素並未完成付款、保留座位。高鐵公司將在三天後重新釋出未保留之座位，提供旅客訂位。意即今日訂位若未付款，將於20日凌晨重新釋出。

高鐵建議今日未訂到理想車次的民眾，可於20日凌晨再次嘗試；此外，高鐵公司於春節疏運期間各車次列車均依旅運狀況，提供3至5節自由座，方便旅客彈性規劃行程，歡迎多加利用。

(中時)

準時下班被老闆黑掉「工作心態有… 景氣寒冬難募款 平價公益年菜、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。