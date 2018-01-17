景氣寒冬難募款 平價公益年菜、陪獨老購物暖心過年

十方十方啟能中心今年推公益年菜；藥膳花雕蝦、紅燒富貴豬腳、蜜汁肋排、烤鹹豬肉、滷味（牛腱、牛肚雙併）、養生山藥雞湯、水餃元寶，七菜一湯3588元（含運費）。（張妍溱翻攝）

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老五老基金會陪伴獨居長輩採購年貨，提供每人1000元購物金，長輩購買生活所需用品並將購買的發票再投入愛心箱助弱勢。（張妍溱翻攝）

農曆新年將屆，弱勢族群及獨居老人更需要各界關懷；有感於景氣寒冬募款艱困，台中十方啟能中心拚生機今年推「公益年菜」增加收益，除菜色豐富並打出「認購送低收入戶」即享9折優惠，鼓勵民眾做愛心、雙倍轉動；老五老基金會與吉富公益慈善基金會合作在農曆春節前17日陪獨居長輩到北屯區賣場採購年貨。

老五老基金會17、8日連續2天陪伴35位獨居長輩參與採購年貨活動，提供每人1000元購物金，長輩現場做愛心將購買的發票再投入愛心箱，希望能幫助更多弱勢族群。年齡加起來破千歲、鮮少出門的爺爺、奶奶們挑選生活物品度過開心「血拚」日。

視力不佳的78歲賴爺爺在志工的陪同下，選購牙膏、肥皂以及雞蛋等；他指出，因平日居家服務員擔心他會忘了吃飯，常常放一顆水煮蛋在他口袋裡，當他肚子餓的時候摸摸口袋就可剝殼取食很方便，所以他趁這次外出採買特地多買一些雞蛋回家。

十方啟能中心執行長魏振豐表示，公益年菜邀請知名主廚親自設計操刀，菜色堪稱有五星級飯店年菜水準。有藥膳花雕蝦、紅燒富貴豬腳、蜜汁肋排、烤鹹豬肉、滷味、養生山藥雞湯、水餃元寶3588元，未滿3500元則另加運費270元，訂年菜送低收入戶或團購10份以上宅配可享有9折優待，2月5日訂購截止。

(中時)

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