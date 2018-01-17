永遠支持中華民國 伍銳賢3度接掌紐約中華公所

三度當選紐約中華公所主席的伍銳賢（圖右）和紐約市長白思豪（圖左）。（圖/中央社）

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中時電子報

據中央社報導，成立於清光緒九年（1883）的紐約中華公所，於今日進行新一屆主席改選。由移民自香港、幸運餅乾商人出身的美洲協勝公會總理伍銳賢（Eric Ng），以67票對7票擊敗對手陳庭威，第3度當選公所主席，將從首位台灣出生的主席蕭貴源手中，又一次接下主席重責大任，他更在開票後表態，僑社永遠支持中華民國。伍銳賢表示，將繼續堅持傳統和廣納意見，能讓僑社相安無事就是他最大願望。

紐約中華公所介紹影片。

出生廣東台山的伍銳賢，童年隨父母移居香港，並在1970年代移民美國。曾進入數間知名企業，更利用工作之餘，進入紐約市立社區學院（New York City Community College）和紐約市立大學柏魯克分校（Bernard Baruch College）完成學業。伍銳賢也在因緣際會下，進入幸運餅乾公司實習，並在1976年與友人共同接管公司。兩年後開始自行創業，包含幸運餅乾、雲吞、茶葉等民生用品批發。他同時也是僑社活躍人物，曾擔任紐約台山寧陽會館、紐約洪門致公堂、紐約協勝公會等重要職務。

服務廣大美國海外華人的紐約中華公所，是由60個代表紐約各方面的團體所組成，如中華總商會、台山寧陽會館和美東聯成公所等，主席一職由聯成公所與台山寧陽會館隔屆推選。但對於海外僑社來說，如何在堅持支持中華民國傳統、和大陸愈來愈強勢的力量之間取捨，歷史悠久的紐約中華公所，能否維持懸掛青天白日滿地紅國旗，而不像2015年舊金山中華會館一樣「變天」，將成為未來觀察的僑界焦點之一。

(中時電子報)

文章來源：紐約中華公所主席改選 伍銳賢3度榮膺

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