國民黨抗爭搞得文質彬彬 真實意圖為何？

2018年01月17日 16:06 中時電子報 黃以謙

「反對水利會收歸國有」陳抗活動的標語齊備，參與者井然有序。(本報系資料)

「反對水利會收歸國有」陳抗活動的成員以老年族群為多。(本報系資料)

立法院在昨（16日）審查《農田水利會組織通則》，由於不滿民進黨意圖將農田水利會改為官派，國民黨動員逾萬人圍堵議場示威，但是現場僅輪番喊喊口號，到下午4點準時收攤，不帶走一片雲彩。不禁讓人質疑，國民黨只是在為年底的選舉造勢罷了！

據港媒中評社訊，國民黨昨天動員雲林、宜蘭、新竹、瑠公、北基、桃園等地的農田水利會人員，於下午1點在立法院外集結抗議。觀察現場，標語、布條齊備，抗議隊伍也井然有序，而且抗議民眾多為老人，過程中沒有太激烈的動作。雖然國民黨主席吳敦義有到場聲援，但是僅十多分鐘就離場，猶如「快閃」一般，最後活動歷時三個多小時即草草結束。

看看上面情境，再對照兩周前時代力量在總統府前露宿的畫面，感覺國民黨似乎有點文質彬彬，雖然不缺人員出來搧風點火，但迴響就是相當有限，仿佛一場虛應故事的表演。

分析認為，國民黨的意圖似乎不在把事鬧大，重要的是讓可能出來打選戰的準候選人露面，以此累積選舉能量。瞥一眼現場照，隱約能感受到造勢大會的氛圍即是如此。

現在距離年底的九合一選舉還有十個月，如何激發民眾同理心，並把不滿民進黨的有生力量吸收過來，是國民黨反敗為勝的關鍵，而能否成功就要看該黨怎麼實際操作了！

(中時電子報)