製作人捲款500萬失聯！方宥心、庹宗華受害 大愛台將有法律動作

2018年01月17日 16:08 中時 林淑娟

大愛電視台新戲《掌中人生》製作人蔡嘉陵驚傳捲款失聯，該劇主角有方宥心、李辰翔、庹宗華、林嘉俐、錦雯等，據悉20集約1700萬的製作費，大愛去年底才剛匯給蔡嘉陵前期簽約金500萬，但他本月10日之後就不見人影，原本預定16日開拍也泡湯。大愛電視台17日表示，將安排其他製作公司接手後續拍攝，以維護工作人員及演員權益。

該劇去年11月底已舉行開鏡儀式，當時製作人蔡嘉陵和庹宗華、男主角李辰翔等演員都現身。不過開拍日期一延再延，今年1月6號蔡嘉陵還在該劇的Line群組發文：「各位經紀人久等了，1月16號要開拍了，請大家把藝人的時間表傳給我喔。」但他本人10日之後則人間蒸發，11日之後連Line也未讀、手機關機。

大愛台身為最大受害苦主，戲劇一部經理顧文珊無奈表示，這是大愛台第一次碰到這種事，真的感到錯愕、震驚與不解，她表示，過去大愛台已與蔡嘉陵合作過3部戲，他是蠻自我要求的人，對參與的戲劇也很有熱情與責任感，可能是財務部分真的發生了困難，目前還要再跟主管討論相關演員及已經投入前置作業的工作人員的權益如何被優先保障。如果蔡嘉陵持續失聯，則已經構成違反合約要件，會跟律師討論之後的法律行動。

庹宗華原本答應參與客串，經紀人李湧表示，其實庹哥只有浪費一些時間定裝、參加開鏡及等待，沒有其他實質的損失。曾與蔡嘉陵合作過的李湧說，蔡其實是個好人，不知道他到底出了什麼事，發現他不見了，自己也是很錯愕。

女主角方宥心的經紀人文子表示，方宥心其實也只損失了時間，去做了定裝、讀本及一直等待延拍的時間，她聽到製作人不見了，嚇到下巴差點掉下來。不過因為最近正好發EP，剛好把時間拿來宣傳並準備音樂會。

大愛台聲明如下：

大愛電視台委託旭威傳播公司製作大愛劇場「王金福」的故事，因為製作人失聯而停擺，為不影響戲劇排播，大愛台將安排其他製作公司接手後續拍攝，以維護工作人員及演員權益。

大愛台與旭威傳播於民國106年11月底簽約，旭威公司負責人蔡嘉陵承諾於民國107年1月16日開拍，詎料卻於1月11日失聯至今，致使大愛台蒙受損失。大愛台基於雙方合作善意原則，籲請勇於面對、負起責任，不應持續失聯。否則將依法律程序追究，保障大愛台權益。

報載有經紀人針對多次定裝提出質疑，大愛台表示，所有的演員定裝與場景調整，均屬正常拍攝程序。

(中時)