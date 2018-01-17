澎湖灣沙灘路跑活動開跑 花火節跟著上場

觀光局澎湖灣沙灘路跑活動開跑，主秘林坤源（左一）歡迎民眾參加，由超馬好手林義傑（左二），歌手梁一貞擔任活動代言人。（王思慧攝影）

友善列印
中時
王思慧

為推動「2018海灣旅遊年」，澎湖國家風景區管理處以「2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華」為主題，在4月14日規劃競賽組12公里、6公里及3公里健走組路跑活動，也邀請歌手梁一貞及超馬好手林義傑代言。觀光局主秘林坤源表示，預計這次會比上次有兩倍以上的人次到澎湖觀光。

觀光局表示，將在「隘門沙灘」上路跑，將可邊欣賞海景邊跑步，緊接續4月19日為「2018澎湖國際海上花火節」，啟動澎湖旅遊旺季。活動由超馬好手林義傑，歌手梁一貞擔任活動代言人，兩位代言人都是路跑好手，首度在公開場合拜師結盟，相約4月14日共同挑戰澎湖灣沙灘路跑12公里。

記者會中梁一貞分享了自己平時地訓練過程，過程中主持人臨時要求秀出六塊腹肌展現成果，在教練林義傑及現場嘉賓見證下，果然名不虛傳，林義傑頒贈超四大極地超級馬拉松賽事獎牌，代表超馬精神的傳承，勉勵梁一貞能挑戰自我極限。

觀光局指出，三天兩夜每人只要4699元，更推出多款優惠方案供跑者搭配選購，可選擇搭飛機或搭船遊澎湖；「2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華」中規劃三個主題「沙灘路跑」、「特色市集」、「音樂饗宴」，參與路跑的跑者可選擇3公里、6公里、12公里，除可以獲得超高CP值選手報名禮之外，賽後主辦單位規劃特色市集，集合澎湖在地美食、海洋體驗活動、參賽選手每位可獲得150元園遊劵自由選購；壓軸的選手之夜由歌手梁一貞、范逸臣擔任演唱嘉賓。

(中時)

隔代教養很幸福 跟著阿嬤去旅行 男子下背痛不以為意　拖了7年惡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。