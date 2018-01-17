男子下背痛不以為意　拖了7年惡化到「駝背90度」

2018年01月17日 16:25 中時 倪浩倫

一名40幾歲的男性，婚前還體態正常，但約莫7年前開始常下背疼痛，卻以為是疲勞而不以為意，未料疼痛狀況持續加劇，甚至痛到腰挺不直、駝背角度幾乎逼近90度，就醫檢查才發現是僵直性脊椎炎。醫師指出，僵直性脊椎炎患者的延誤治療時間平均約5~10年，民眾當下背、臀部不適持續2周以上未癒，便應儘早就醫。

收治該病例的大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，全台有超過10萬名僵直性脊椎炎緩者，罹病原因主要來自遺傳，父母親有人罹病，小孩罹病機率高達3~4成，當中男女比約3：1；他強調，該疾病好發於20歲前後，也因為該年紀正處於高中、大學階段，很多青少年會誤將其腰痛腰痠的症狀，視為運動、讀書久坐後的自然反應，導致延誤治療。

中華民國僵直性脊椎炎關懷協會今公布最新「僵直性脊椎炎疾病認知度問卷調查」，發現高達7成的20~40歲男性潛在患者，對於疾病的認知及危機感嚴重不足，更有9成民眾曾有背痛僵硬問題，卻不知該求助於何科別。

上述40多歲的小陳，因為駝背幾乎已達90度，嚴重困擾生活而就醫，結果確診僵直性脊椎炎；問診才發現，原來他當初結婚時，體態還相當正常，婚後也育有2名小孩，之後發病後卻也不以為意，拖了7~8年才就診。

黃光永表示，觀察發現，僵直性脊椎炎患者平均在出現症狀5~10年後才會確診，很多人下背、臀部不舒服，第一時間會以為是普通的痠痛，跑去接受推拿、按摩來緩解；他強調，和一般痠痛不同的是，僵直性脊椎炎「睡覺後不會改善」，甚至會愈睡愈痛，他有病人固定半夜四點背痛醒。

黃光永說，現透過生物製劑，能有效治療症狀，患者只要符合一定程度，便可申請健保給付；他提醒，一旦下背、臀部持續2周以上不舒服未癒，且睡醒後症況未改善，便應提高警覺，除了應早期診斷，患者平時應抬頭挺胸以避免脊椎沾黏，並多從事伸展、游泳等運動，均有效改善症狀。

(中時)