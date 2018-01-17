淡水不只夕陽美！漁人碼頭聽民歌、賞煙火正夯

2018年01月17日 16:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來去淡水，不只看夕陽、吃阿給、喝阿婆酸梅湯！漁人碼頭也人氣紅不讓！淡水漁人碼頭位於淡水河口，以「淡水夕照」聞名海內外，在這裡可以飽覽整個淡水河口的山川水色。漁人碼頭經多年發展，成為北台灣重要觀光景點，榮膺全國十大魅力漁港殊榮。

米飛兔在漁人碼頭。（新北市漁業處提供）

港區除保有傳統漁作功能，亦有浮動碼頭、情人橋及木棧道等各項基礎及觀光設施，長年遊人如織，成為廣告拍攝及活動舉辦的熱門場所，近來增設裝置藝術，替港區增添眾多魅力，更吸引觀光遊客到訪。

情人塔下的漁人碼頭。（新北市漁業處提供）

新北市漁業及漁港事業管理處表示，淡水暮色的美，隨著歌聲已詠唱近一個世紀，金黃色陽光灑落在淡水河上，伴隨海風吹撫，散發出一片夕色之美，尤其情人橋是觀賞夕陽落日的最佳景點之一，總能讓人忘卻世俗的塵囂與煩擾。

淡水第二漁港遊艇碼頭。（新北市漁業處提供）

為活絡港區商家發展，帶動地方經濟繁榮，新北市政府及相關單位近年來在淡水漁人碼頭，大力舉辦各式活動，如「淡水漁人舞台」、「新北市啤酒節」、「國際自由車環台公路大賽」、「漁人碼頭-七夕璀璨夜」、「嘻哈遊樂園」等活動，提供多樣親子共同參與活動，對港區觀光帶來加成效果，以漁港多元化利用與發展而言，已成為全國224個漁港的表率。

淡水漁人碼頭柚見民歌。（新北市漁業處提供）

漁業處表示，漁人碼頭除了辦理多樣性活動，吸引遊客前來觀光遊憩外，近年也在港區設置米飛兔、浪漫幸福樹與鐘、情人相框、我在淡水漁人碼頭等裝置藝術，成功營造話題，吸引大朋友及小朋友到漁人碼頭拍照打卡，營造家族多樣回憶的遊憩空間。

淡水漁人碼頭情人夜煙火。（新北市漁業處提供）

不僅如此，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，106年在港區設置Youbike據點，讓遊客可以騎著腳踏車，從淡水捷運站到漁人碼頭，來一場深度之旅，探尋在地漁村及瞭解淡水古蹟與歷史，活絡當地經濟。

漁人碼頭情人橋上觀夕陽。（新北市漁業處提供）

漁業處進一步說明，近來雖然搭乘大型遊覽車進入港區的團客人數略減，但搭乘大眾運輸、騎自行車或租用營業小客車蒞港的外國自由行或在地旅客卻是持續增加。為確保漁人碼頭觀光人潮維持盛況。

日後除將配合淡水輕軌的完工，延續創新各項港區活動，帶動遊客前來漁人碼頭的效益，港區第三泊地遊艇碼頭的設置，也將營造多元亮點，吸引更多民間資金投入建設，帶動漁港活絡與發展，讓漁人碼頭觀光質量持續向上攀升。

(中時電子報)