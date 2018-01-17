竹市大同108舊城廚房達人教學年菜輕鬆上桌

2018年01月17日 16:27 中時 陳育賢

1950年代新竹市新陶芳名菜「甘蔗羊肉湯」。（陳育賢攝）

《南記行的乾貨傳奇》作者邱明琴，17日在東門市場裡的年菜傳奇活動中，分享如何料理1950年代名菜。（陳育賢攝）

「舊城食藝復興」舊城廚房第3場─東門市場裡的年菜傳奇，17日在大同108舊城再生基地登場，主辦單位特別請到《南記行的乾貨傳奇》作者邱明琴分享料理1950年代新陶芳名菜「甘蔗羊肉湯」，以及多道圍爐名菜，讓參與學員大呼過癮。

市長林智堅表示，東門市場承載著城市裡每個家庭對於美食的想望，從阿嬤到媽媽、從每1碗溫熱的飯菜裡都可嗅到幸福的味道，而這次選在年關將近的時刻，透過東門市場裡的老店南記行傳人邱明琴現場示範烹調甘蔗羊肉湯，可讓大家提前品嘗過去新竹市大戶人家過年圍爐到底吃那些料理，也鼓勵民眾多多到傳統市場採購新鮮的食材，回家用心烹調出健康又美味的料理。

都市發展處長吳堂安表示，邱明琴是「南記行」第2代傳人，目前是均衡養生料理達人，著作有《南記行的乾貨傳奇》，其擅長利用隨手可得的自然食材、簡潔的烹飪方式，端出視覺、味覺、嗅覺、感覺精采的健康佳餚。

大同108也將陸續推出舊城相關系列工作坊及創意行動，全程免費，市民可踴躍參加，活動資訊可至粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」查詢。

(中時)