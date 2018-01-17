關喆來台發片 吳宗憲反客為主搶先宣佈攻蛋

2018年01月17日 16:29 中時 黃雯犀

吳宗憲在記者會上幫關喆按摩，特別加強大腿內側。（粘耿豪攝）

黃小琥送關喆手提搖籃象徵他孕育出源源不絕的靈感。（粘耿豪攝）

關喆被師姊黃小琥稱讚是歌壇黑馬。（粘耿豪攝）

關喆來台發片，好友吳宗憲到場助陣。（粘耿豪攝）

關喆17日來台舉辦《足矣》新專輯記者會，好友吳宗憲、同門師姊黃小琥站台。吳送上「肩樂」，並當場示範幫關喆按摩肩頸及大腿內側，被主持人黃子佼虧「今天是關喆發片，不是你的產品發表會」，吳還反客為主宣佈將於7月28日在小巨蛋開唱，要邀請關喆來參加。

關喆加盟華納音樂後推出第2張專輯《足矣》，今舉辦盛大的發片記者會，他非常喜歡台灣並在此交了許多好朋友，他透過上節目和吳宗憲結緣，每次來台都會找吳敍舊，兩人曾在東區小酒館徹夜暢談，他還爆料吳的酒量是3個字「一直喝」。而他也計劃在復活節帶家人來台環島旅行。

距離上一張專輯睽違3年，關喆不但參加了第4季《我是歌手》、推出了全新專輯，也晉升為人夫和人父，新專輯中有3首歌曲是寫給小孩的作品。他說，孩子帶給他很多靈感，以前一個人吃飽全家不餓，現在上有老、下有小，他不僅工作認真，更把對生活的體悟寫成歌曲，藉由創作分享自身經驗和生活態度。

大陸歌手關喆以一首〈想你的夜〉走紅歌壇，他今受訪時首次談到自己的家庭，他2012年和葡萄牙藉的妻子相識，當時他到澳門開演唱會，身為歌迷的她到場聆聽，兩人交往7、8個月即閃婚。

但他當時工作太忙碌，直到小孩出生後，才正式舉辦婚禮，並豪擲180萬元帶老婆到馬爾地夫度蜜月、潛水，並在當地拍攝結婚照，相當浪漫。

兩人婚後育有一雙兒女，如今老大3歲、老二1歲，他和老婆感情甜蜜恩愛，從來不曾吵架，唯有教育觀念不同，他舉例家中大理石地面涼，他要小孩穿襪子，老婆卻覺得不需要，畢竟文化背景不同，但基本上不會有太大影響，兩人教育小孩則以英文為主。

(中時)