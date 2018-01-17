買年菜免排隊！南門市場首推線上購足、嚐美味

2018年01月17日 16:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

品味道地年菜、「e」手稿定！每到過年前，南門市場總是人山人海，充斥著採辦年貨的婆婆媽媽。科技化時代，買年菜也有更便利的選擇！台北市柯文哲市長今日出席南門市場年貨採購月啟動記者會，並表示：「南門市場是台北市年貨採買的代言人。」南門市場今年首推出名攤年菜一次購足方案，即日起至1月29日推出線上採購方案，讓民眾在家即可享受由行家推薦的經典南門名攤傳統年菜。

今年南門市場依舊推出美味一籮筐，包括萬有全、徐家、快車肉乾、億長御坊等過年必嚐的年味名攤，不只能省去到處奔波的麻煩，更能享受獨家優惠內容，現場更邀請柯文哲市長一同品嚐南門市場今年度行家推薦的名攤料理，邀請民眾一同提前感受南門年味。

南門市場今年除了現成年菜，也推廣頂級生鮮食材。（台北市市場處提供）

過年期間許多消費者都會到南門市場採購年菜，感受傳統市場獨有的年味，今年度南門市場首推線上年菜名攤搶購商品，包括萬有全-富貴雙方、徐家-八寶芋泥、隆記-甘蔗雞、億長御坊-心太軟…等6種組合70多種商品，讓消費者可以免排隊自由選配。

合興糕糰推出應景狗來富造型饅頭及一口八寶飯。（台北市市場處提供）

值得一提的是，也能一次購足市場內名攤商品，更提供直接新鮮冷凍宅配，讓民眾能輕鬆買到南門名菜，在家體驗最經典的年菜滋味。線上年菜名攤搶購商品皆是由南門市場的在地行家推薦，是過年來南門必吃必買的獨特商品，配合線上獨家優惠，要讓民眾能免排隊就吃遍南門市場經典年菜。

市長最愛吃的普魯軾豬腳，今年推出鮮內多汁的BBQ肋排作為主推年菜。（台北市市場處提供）

現場邀請到柯文哲市長，除了感受南門經典年菜的豐富，南門會長更端出新鮮的生鮮食材現場烹煮給柯文哲市長享用，展現南門市場食材的美味鮮甜。南門市場王銓國會長表示：「南門市場的熟食年菜、乾貨都非常出名，今年度首推行家推薦線上採購方案，就是為了讓更多人能感受到南門市場的年味。另外攤商也都主動將商品送檢驗，就是要讓消費者過年開心也吃得安心。」

台北市市場處表示：「南門市場過年期間生意興隆，對消費者的用心及攤商的愛心也不落人後，除了食品安全的重視，更於二樓設置了盛食平台，將許多食材捐贈給需要的社福團體，要讓有需要的民眾也能一起過個好年。」南門市場線上採購方案活動自即日起至1/29止，現場採購另有優惠，南門年菜採購月活動至2/15止，詳細活動資訊請鎖定粉絲專頁「南門市場」。

(中時電子報)