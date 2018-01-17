成交量破千億 香港恒生指數再創歷史新高

2018年01月17日 16:40 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，香港恒生指數今日上演「戲劇場面」，早上開盤下跌79點，在多家陸企支持下，最終在收盤前成功突破2007年的歷史高點，達到31,983.41點坐收，成功創下歷史新高紀錄，成交量達到1782.55億港幣（約6736.8億台幣）。

摩根大通亞太區副主席兼董事總經理李晶則表示，恒指和滬深市場指數最近期表現不錯。目前港股市場上投資者對經濟有信心，對企業經營持積極態度，同時國際資金持續流入，從國際到香港、到內地投資的資金不斷上升，無論從宏觀、或微觀面都相對看好。而中信銀行國際首席經濟師廖群則認為，儘管去年香港股市升勢強勁，但估值仍然較低，在「北水南下」（陸資）仍持續的情況下，香港股市還將再創新高。

在小跌開盤後，香港恒生指數於今天成功打破2007年的高點。（圖/Google Finance）

知名企業表現：

碧桂園（02007）：股價急跌5.5%，收16.80港幣（約63.5台幣），成交量達119.88億港幣（約453.1億台幣）。

騰訊（00700）：股價升1.08%，創歷史新高，為成交第二大股份。

港交所（00388）：今日創新高，收在295.6港幣（約1,117.2台幣），升2.50%，為成交第三大股份。

蒙牛（02319）：今日股價最高上看26.0港幣，全日升5.50%，收盤價為25.9港幣（約97.9台幣）。

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(中時電子報)