成交量破千億 香港恒生指數再創歷史新高

香港恒生指數今日再創新高，打破2007年所創下的31958.41高點，以31,983.41點坐收。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據香港01新聞報導，香港恒生指數今日上演「戲劇場面」，早上開盤下跌79點，在多家陸企支持下，最終在收盤前成功突破2007年的歷史高點，達到31,983.41點坐收，成功創下歷史新高紀錄，成交量達到1782.55億港幣（約6736.8億台幣）。

摩根大通亞太區副主席兼董事總經理李晶則表示，恒指和滬深市場指數最近期表現不錯。目前港股市場上投資者對經濟有信心，對企業經營持積極態度，同時國際資金持續流入，從國際到香港、到內地投資的資金不斷上升，無論從宏觀、或微觀面都相對看好。而中信銀行國際首席經濟師廖群則認為，儘管去年香港股市升勢強勁，但估值仍然較低，在「北水南下」（陸資）仍持續的情況下，香港股市還將再創新高。

在小跌開盤後，香港恒生指數於今天成功打破2007年的高點。（圖/Google Finance）

知名企業表現：

碧桂園（02007）：股價急跌5.5%，收16.80港幣（約63.5台幣），成交量達119.88億港幣（約453.1億台幣）。

騰訊（00700）：股價升1.08%，創歷史新高，為成交第二大股份。

港交所（00388）：今日創新高，收在295.6港幣（約1,117.2台幣），升2.50%，為成交第三大股份。

蒙牛（02319）：今日股價最高上看26.0港幣，全日升5.50%，收盤價為25.9港幣（約97.9台幣）。

★中時電子報關心您：股市有風險，投資需謹慎。

(中時電子報)

文章來源：恒指全日升78點 以歷史新高收市

文章來源：恒指尾市倒升　突破31958點頂峰　締造歷史新高

文章來源：恒生指數尾盤止跌翻紅 再度刷新歷史記錄新高

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
大陸當代藝術華南中心 落戶廣州

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。