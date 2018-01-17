「最強偽娘」被發現留鵰 男方秒翻臉跟她要飯錢！

Kiwebaby坦言第三性的身分，讓她經歷不少痛楚，但如今已經更加堅強，還是會痛但至少能坦然面對。(翻攝自張朵臉書)

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中時電子報

夯綜藝《大學生了沒》出身的藝人Kiwebaby(張朵)，「女兒心男兒身」的她，打扮起來比女生還女生，因而有「最強偽娘」封號，26歲的她為愛隆乳，雖用全女裝生活了6年之久，但因「不想承受萬一變性後不被接受的風險」，所以始終「留鵰」未做變性手術，Kiwebaby坦言雙性身分為生活帶來些許困擾，但26歲的她如今已能坦然面對他人的冷嘲熱諷。

Kiwebaby表示，自己擁有雙性的身分，讓有些事情不斷重演，雖然可以應付但心裡還是會揪痛，她在臉書po出長文，透露不久前才經歷一次傷心事，她跟某男生出去，對方竟說：「你是男的耶，這樣很怪」，甚至有過某人發現她是男生後，立刻改變態度跟她討飯錢。

Kiwebaby稱自己是第三性，「同性戀不會愛我們，要異性戀能接受我們也是一大挑戰」，因此Kiwebaby只能安慰自己若是真愛，不會在意性別這件事，但也不禁想若自己是女生，生活上想必輕鬆許多，如今的她自認堅強了許多，心理不舒服就會找和她有一樣痛楚的姊妹們發洩哭訴，也相信自已有天能堅強到「沒有任何言語能夠傷害得了我」，聽聞排斥的聲浪就一笑置之，Kiwebaby覺得現在很棒，而未來會更好，畢竟真的無法要求全世界的人都喜歡你，但至少做到喜歡自己，「至少不要懷疑自己」。

(中時電子報)

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